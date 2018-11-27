На Ростовской АЭС начался надзорный аудит системы менеджмента качества

Волгодонск, Ростовская область, , 08:55 — REGNUM Надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) Ростовской АЭС на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 начали специалисты компании «ТЮФ — Рейнланд (Интернациональ Русь) и концерна «Росэнергоатом». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Установочное совещание с руководством Ростовской АЭС и начальниками подразделений предприятия прошло на атомной станции накануне. Цель надзорного аудита — подтвердить действие сертификата сертификат соответствия ISO 9001:2015 в текущем году.

В ходе аудита будет дана оценка качества управления работоспособностью оборудования и инженерной поддержкой, производством электрической и тепловой энергии, управления радиационной безопасностью. Также специалисты проанализируют обращение с ядерной безопасностью, управление качеством и персоналом, профессиональной подготовкой и в других направлениях.

«Мы не проходим мимо хороших практик, а всячески способствуем для их распространения и использования другими атомной станциями», — сообщил на установочном совещании аудитор компании «ТЮФ — Рейнланд» Дмитрий Полянский.

Ростовская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион «Росатома» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в сентябре 2015 года, №4 — 28 сентября 2018 года.

Читайте также: На Калининской АЭС завершилась плановая проверка систем безопасности