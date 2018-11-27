Сахалин не может принять бюджет на 2019 год без губернатора

Южно-Сахалинск, , 09:01 — REGNUM Сахалинская область не может принять бюджет на 2019 год. Сделать этого без губернатора или врио губернатора нельзя. Последний день, когда бюджет ещё можно будет принять — 12 декабря. Но федеральная власть словно забыла о Сахалине — о назначении врио ничего не слышно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В случае, если закон об областном бюджете не вступит в силу с 1 января 2019 года, финансирование главных распорядителей бюджетных средств будет осуществляться в ежемесячном размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Проще говоря — без принятого бюджета будут сорваны все программы по строительству и благоустройству, социальные проекты, прочих жизненно важных для региона вещей. Если ещё проще — работать без принятого бюджета — это просто поддерживать в регионе жизнь, не давая помереть.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область третий месяц живёт без губернатора. Федеральные власти ничего жителям островного региона не объясняют, что порождает самые невероятные слухи и злит жителей. Врио губернатора нет, бюджета нет, по Курилам все непонятно.