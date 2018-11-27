В Перми один дом исключён из реестра проблемных долгостроев

Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми мэрия выдала разрешение на ввод в строй многоэтажного дома по ул. Углеуральской, 27. В ближайшее время начнется работа по постановке на кадастровый учет и последующей передаче квартир участникам долевого строительства, после чего 162 квартиры долгостроя будут заселены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Строительство жилого 11-этажного дома началось в 2014 году. Однако сроки строительных работ затянулись. В результате дом попал в реестр проблемных объектов-долгостроев. Стоит отметить, что договоры долевого участия в строительстве заключили 29 человек.

Общая площадь новостройки составляет свыше 8 тысяч квадратных метров. Застройщик за свой счёт достраивал многоэтажку.

Дом на ул. Углеуральской, 27 относится к ЖК «Весна». После его заселения недостроенными останется еще три дома, входящих в состав жилого комплекса «Весна».

На официальном сайте минстроя Пермского края опубликован реестр проблемных объектов, где по состоянию на июль 2018 года числится 12 долгостроев. Самый большой из них — ЖК «Первый Пермский микрорайон». Предполагается, что 12 домов общей площадью 35 337,4 кв. метров введут в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.