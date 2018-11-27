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Роснефть обратилась в Центробанк РФ для усиления надзора на топливном рынке

Экономика

Компания проводит работу совместно с СПбМТСБ

Москва, 27 ноября 2018, 08:35 — REGNUM  Нефтяная компания «Роснефть» разработала ряд мер, ограничивающих спекуляции на топливном рынке, и обратилась в Центральный банк России с предложениями, которые позволят усилить надзор над биржевыми торгами. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В качестве мер, способных повысить ответственность участников биржевых торгов, в компании предложили: ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок; установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса, которые остались без дальнейшего заключения контракта на поставку; ввести штрафные санкции за прекращение исполнения договора по соглашению сторон. Также в компании предлагают внести изменения в Правила допуска к участию в организованных торгах, запрещающие двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.

Отмечается, что работу по выработке этих мер «Роснефть» проводит совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

Напомним, во второй половине ноября в компании сообщили, что перекупщики нефтепродуктов наращивают доходы за счет непрозрачных сделок на бирже и действий недобросовестных игроков. В свою очередь в Независимом топливном союзе сообщали, что 15 ноября «Роснефть» не продала на бирже ни одной тонны нефтепродуктов. Тогда же пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что нефтяники поставляют топливо на рынок «так, как считают нужным».

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