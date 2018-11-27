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Google обзавелась офисными зданиями стоимостью $1 млрд

Экономика

Сделка стала крупнейшей в 2018 году в сфере недвижимости, заключенной в Сан-Франциско и близлежащих городах

Маунтин-Вью, США, 27 ноября 2018, 08:32 — REGNUM  Комплекс офисных зданий в американском городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) приобретен за $1 млрд корпорацией Google. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

Отмечается, что сделка стала крупнейшей в 2018 году в сфере недвижимости, заключенной в Сан-Франциско и близлежащих городах. В компании подтвердили покупку комплекса зданий, однако подробностей не раскрыли.

По данным издания, Google обзавелась 12 офисными зданиями с площадью помещений около 74 тыс. кв. м. Ранее им владела соцсеть LinkedIn.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время компания Google входит в холдинг Alphabet, оборот которого превышает $110 млрд. Она была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году.

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