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Трамп потребовал от General Motors наращивать производство в США

Экономика

Руководство General Motors рассказало о планах закрыть часть заводов

Вашингтон, 27 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал автоконцерн General Motors (GM) наращивать производство в США и вернуться в штат Огайо, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что генеральный директор GM Мэри Барра рассказала о планах сократить почти 15 тыс. сотрудников компании и закрыть заводы в штатах Мичиган и Огайо, а также в Канаде.

«Я сказал, что слышал о том, что они закрывают завод, — сказал Трамп в интервью газете. — Я надеюсь на то, что он не простоит закрытым долго, потому что в обратном случае у вас, Мэри (Барра), будут проблемы».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство автоконцерна намерено в 2019 году закрыть четыре завода в США, один в Канаде и еще два за пределами Северной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы компания Apple перенесла свое производство в США. Однако Китай не только является крупнейшим производственным центром для Apple, но и составляет 20% ежегодной прибыли компании, в связи с чем компания не может отказаться от услуг КНР.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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