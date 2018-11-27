Трамп потребовал от General Motors наращивать производство в США

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал автоконцерн General Motors (GM) наращивать производство в США и вернуться в штат Огайо, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что генеральный директор GM Мэри Барра рассказала о планах сократить почти 15 тыс. сотрудников компании и закрыть заводы в штатах Мичиган и Огайо, а также в Канаде.

«Я сказал, что слышал о том, что они закрывают завод, — сказал Трамп в интервью газете. — Я надеюсь на то, что он не простоит закрытым долго, потому что в обратном случае у вас, Мэри (Барра), будут проблемы».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство автоконцерна намерено в 2019 году закрыть четыре завода в США, один в Канаде и еще два за пределами Северной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы компания Apple перенесла свое производство в США. Однако Китай не только является крупнейшим производственным центром для Apple, но и составляет 20% ежегодной прибыли компании, в связи с чем компания не может отказаться от услуг КНР.