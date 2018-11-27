В Шанхайском зоопарке скончалась достопримечательность — слониха Баньна

Шанхай, Китай, , 07:48 — REGNUM В Шанхайском зоопарке умерла 54-летняя азиатская слониха Баньна, которая прожила в зоопарке 46 лет, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Известие очень сильно опечалило китайских любителей животных. Слон получил имя в честь его родины — Сишуанбаньна-Дайского автономного округа китайской провинции Юньнань на юго-западе страны. Животное было одной из знаменитостей и визитных карточек зоопарка.

Слониха была перевезена в Шанхай в 70-е годы и с тех пор родила восьмерых слонят, что является рекордом для азиатских слонов в Китае, отмечают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Шанхайском зоопарке погибли две панды. Причиной смерти стала болезнь, которую они подхватили в конце 2016 года.

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