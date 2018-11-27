«Какое-то вредительство»: о ситуации с теплоснабжением Змеиногорска

Змеиногорск, Алтайский край, , 07:24 — REGNUM Проблемы с отопительным сезоном в Алтайском крае, оказывается, существуют, только власти региона предпочитают не говорить о них со страниц официального сайта. К примеру в ходе состоявшегося накануне оперативного совещания губернатор Виктор Томенко пытался разобраться, почему в Змеиногорске без холодного водоснабжения оказались 2327 домов и ещё 257 жилых домов и 13 социальных объектов — без отопления. Подробности изложены в группе «Открытое правительство Алтайского края».

Как выяснилось, администрация Змеиногорска ещё 28 августа 2018 года заключила контракт с компанией «АлтайИнвестСтрой» на замену магистрального водопровода диаметром 400 миллиметров и протяжённостью 100 метров. Работы на общую сумму 800 тысяч рублей должны были завершиться 10 сентября. Но подрядчик несколько раз переносил сроки работ, а администрация города только 31 октября приняла решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В итоге замену магистрального водопровода возобновили лишь 22 ноября. Для помощи рабочим змеиногорского Водоканала пришлось вызвать специалистов из Шипуново. На все работы ушло двое суток, и к вечеру 24 ноября водо‑ и теплоснабжение было восстановлено. После того, как угроза миновала, алтайский губернатор и разразился грозным спичем, который было дозволено продемонстрировать общественности:

«Ещё летом был заключен контракт. А работы завершены только на минувших выходных. Это же какое-то вредительство. Надо в правоохранительные органы передать все материалы на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела. В контракте всегда указывается срок окончания работ.

Как получилось, что срок выполнения ушел на конец ноября? Почему не предъявлены претензии, не был объявлен режим ЧС? Причем не сейчас, а ещё в конце сентября, чтобы оперативно все устранить. Столько людей подвергнуть такому риску! Прошу предметно, жестко разобраться по этой части. Такие партнёры нам не нужны», — подчеркнул Виктор Томенко.

Он поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву и заместителю председателя правительства региона Виталию Снесарю разобраться в причинах, которые привели к кризисной ситуации в Змеиногорске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее серьезные проблемы с отоплением испытывали Камень-На-Оби и Каменский район. Местным властям даже пришлось вводить режим ЧС. Данная информация также не попала в официальную сводку новостей.

Напомним, на подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований региона к отопительному периоду из краевого бюджета было выделено более 1,5 млрд рублей. Наибольший объем финансирования направлен в Змеиногорский район — 205,5 млн рублей.