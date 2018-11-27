Производство топлива в Якутии не должно наносить экологии вред

Якутск, , 07:03 — REGNUM Планы организовать в Якутии производство собственного топлива не идут в разрез с борьбой за охрану окружающей среды республики. Такое мнение высказал эколог и общественник, председатель региональных движений «Сир» и «Защитим реку Лена!» Иван Степанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Моя позиция остается неизменной! Я открыто говорил, что мечтаю о появлении в республике собственного производства ГСМ, — заявил эколог. — Это нужно моей республике, но конечно должно соблюдаться природоохранное законодательство. Как член общественного экологического совета при Минэкологии, как председатель республиканских общественных движений, я со своими соратниками и сторонниками буду жёстко контролировать реализацию планов по строительству объектов производства топлива. Нам в этом сильно помогут указ главы республики об экологическом благополучии, министерство охраны природы и лесного хозяйства региона, общественная палата, Общероссийский народный фронт и «Ассоциация независимых общественных экологов».

Иван Степанов подчеркнул, что по-прежнему считает опасными планы создать химзавод по производству метанола на берегу реки Лена, так как метанол опасен для людей.

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«Слепота, бесплодие, онкология, смерть, — перечисляет эколог возможные последствия создания производства метанола на берегу реки Лена, выше по течения от Якутска. — Отсутствие мировых аналогов строительства метаноловых заводов именно в наших условиях (мерзлота, резко континентальный климат и тесная взаимосвязанность поверхностных вод с рекой Лена, хрупкость северной природной системы) делают производство метанола вблизи с рекой рискованным».

Иван Степанов предлагает альтернативу — заняться производством сжиженного природного газа (СПГ). По словам общественника, такое предложение министерство промышленности республики вместе с «Якутская топливно-энергетическая компания» не поддержали.

«Они хотели построить опасный метаноловый завод прямо на берегу нашей великой реки Лена, на территории сельскохозяйственного Мегино-Кангаласского улуса. Наши протесты, основанные на мнении ученых, к моему большому сожалению, инициаторов строительства опасного производства и некоторых представителей власти только раздражали. Нас обвиняли в экстремизме, писали, что мы получаем долларовое вознаграждение от госдепа США. При этом возможное появление метанолового завода преподносилось как великое благо для населения. Но я считаю, что мы должны защитить реки, дать им возможность очиститься и не допускать ещё других загрязнений», — подчеркнул общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, построить предприятие, которое будет извлекать из газа метанол, собирается «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Оно должно было стать самым крупным заводом по производству метанола в России, будет поставлять продукцию в страны Северо-Восточной Азии. Мощность первой линии завода составят 5 тыс. тонн в сутки, производство намерены запустить в 2022 году. Планы создания такого предприятия на берегу реки Лена активно обсуждались в конце 2017 — начале 2018 года, однако после того, как было возбуждено дело в отношении владельцев группы компаний «Сумма» Магомедовых проект был отложен. Напомним, ЯТЭК входит в этот холдинг и теперь находится под угрозой банкротства.

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