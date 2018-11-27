Минобороны РФ проиграло суд заводу имени Свердлова

Дзержинск, Нижегородская область, , 05:11 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал Министерству обороны РФ во взыскании с федерального казённого предприятия «Завод имени Я. М. Свердлова» из Дзержинска суммы свыше 125 млн рублей. Спор касался исполнения государственного контракта, подробности которого не сообщались. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца после его принятия судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство обратилось в суд с иском ещё 23 ноября 2017 года, сумма исковых претензий составила 125 099 644,19 рубля. Слушания неоднократно откладывались в связи с неисполнением требований суда истцом — не был предоставлен государственный контракт и ряд прочих документов, на которых базировало свой иск министерство.

В последний раз суд попросил к судебному заседанию представить: истцу — государственный контракт в материалы дела, письменные возражения на отзыв ответчика, подлинные документы в обоснование иска, всю переписку сторон в рамках данного спора с доказательствами направления писем. Ответчику было предложено «рассмотреть вопрос о предоставлении государственного контракта», предоставить «всю переписку сторон в рамках данного спора с доказательствами направления писем». Сторонам также было предложено урегулировать спор во внесудебном порядке. Судя по тому, что суд всё-таки отклонил притязания Минобороны РФ, к компромиссу стороны не пришли.

Подробности госконтракта, послужившего основанием для иска, не сообщаются.

Напомним, завод имени Свердлова ведёт свою историю с июня 1916 года, когда был подписан указ о постройке Нижегородского завода взрывчатых веществ. На сегодня на предприятии работают порядка 5 тыс. человек. Завод — единственный в России производитель октогена, гексогена.

В 2018 году на предприятии не обошлось без происшествий. 31 августа из-за взрыва и пожара на заводе погибли пять человек, семеро пострадали.

Читайте также: После взрыва завод в Дзержинске проведет обследование на промбезопасность