В Мордовии число многодетных семей выросло на 40% за пять лет

Саранск, , 23:57 — REGNUM В Мордовии за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 40% или на 1,5 тыс. семей. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Сушков на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«По прогнозам, в этом году на свет появится еще около тысячи малышей, рожденных в семьях третьими и последующими», — отметил Сушков.

Для Мордовии одним из приоритетных является проект по демографии. В ближайшие 6 лет необходимо обеспечить естественный прирост населения республики, чтобы рождаемость превысила смертность. Такого в республике не было уже больше 25 лет — с 1991 года.

«Многое сделано для решения этой проблемы в последние 5 лет. За это время почти на 2 года увеличилась продолжительность жизни. Смертность снизилась на 10%. Причем младенческая смертность и число абортов сократились в 2 раза. В Мордовии активно развивается социальная и досуговая инфраструктура, строится ипотечное жилье, школы и детские сады, дети и подростки привлекаются к занятию наукой, творчеством, спортом. В республике значительно усилены меры социальной поддержки семей с детьми», — констатировал премьер-министр региона.

В течение пяти лет расходы на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей выросли более чем в 9 раз — с 34 до 317 млн рублей. В этом году Мордовия поддержала новую инициативу президента РФ и ввела ежемесячную выплату на первого ребенка.

«Эта мера должна улучшить материальное положение молодых семей и стимулировать их к рождению первенца. Одним из действенных механизмов стал республиканский материнский капитал. Соответствующие сертификаты получили уже свыше 6,5 тыс. семей. 98% — направили эти средства на улучшение жилищных условий», — подчеркнул председатель правительства и добавил, что в Мордовии введена самая дешевая в России ипотека — под 5% годовых. За рождение каждого ребенка списывается значительная часть ипотечного кредита. Многодетным семьям выделяются бесплатные земельные участки.

Сушков выразил уверенность, что ситуацию с последствиями демографической ямы 90-х годов удастся выправить.

«Для обеспечения естественного прироста населения Мордовии необходимо, чтобы в каждой семье рождалось минимум по 2, а лучше по 3−4 ребенка», — уточнил Сушков.

Указом главы Мордовии за заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций почетным Дипломом многодетной матери I степени и денежной премией в размере 30 тыс. рублей были награждены шестеро многодетных жительниц республики.

Также были вручены почетные Дипломы многодетной матери II степени и денежные премии в размере 25 тыс. рублей за воспитание шестерых детей, Дипломы III степени и премии — 20 тыс. рублей за воспитание пятерых детей и семейным парам — Дипломы «За заслуги в воспитании детей» с премией — по 20 тыс. рублей.

В Мордовии все награжденные почетным Дипломом многодетной матери получают ежегодную единовременную выплату на проезд в общественном транспорте в сумме 6 тыс. рублей. Каждой женщине, присутствовавшей на мероприятии, по доброй традиции были вручены павлопосадские платки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный материнский капитал выплачивается в Мордовии с 2012 года, подвергаясь ежегодной индексации. За это время размер выплат увеличился в среднем на 23,5%. В 2012 году за третьего ребенка выплачивали 100 тыс. рублей, за четвертого и пятого — 120 и 150 тыс. рублей соответственно.

В 2016 году республиканский материнский капитал вновь проиндексировали — объём выплат вырос на 6,2%. Так, за рождение третьего ребенка выплата составила 123,535 тыс. рублей, четвертого — 148, 230 тыс. рублей, пятого и последующих детей — 185,288 тыс. рублей. В 2018 году объем выплат составляет в зависимости от очередности рождения или усыновления ребенка от 125,27 тыс. рублей до 187,906 тыс. рублей. Срок действия программы региональным законодательством не ограничивается, а выплаты производятся из республиканского бюджета.