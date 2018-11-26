В Мордовии разработают программы в рамках участия в нацпроектах

Саранск, , 23:33 — REGNUM В Мордовии активно разрабатывают региональные составляющие национальных проектов. Об этом шла речь на совещании в правительстве республики, которое провел глава кабинета министров Владимир Сушков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Участники совещания обсуждали участие Мордовии в реализации 12 национальных проектов, разработанных в рамках реализации указа президента страны Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сушков призвал закончить разработку национальных программ и утвердить их до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков отмечал, что в регионе создана хорошая база, чтобы решать задачи, которые ставит президентский указ.

«Мы намерены обеспечить участие Мордовии в 59 федеральных проектах. В рамках проектной работы определен четкий набор приоритетов. Заявки поданы только на те объекты, от которых есть реальная отдача для людей и экономики, имеются расчеты по их дальнейшему содержанию», — заявил глава региона.

В частности, планируется строительство новых жилых микрорайонов, школ и детских садов, больниц, ФАПов, домов культуры.

«Это те объекты, за которые люди голосовали на выборах, о которых они просили в своих наказах и обращениях», — заключил Волков.