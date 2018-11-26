В Калужской области ФАС обнаружил картельный сговор продавцов бензина

Калуга, , 22:13 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области возбудило дело о картельном сговоре продавцов бензина на сумму более 80 млн рублей, заявил 26 ноября на заседании регионального кабинета министров глава ведомства Дмитрий Каретин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Каретина, в настоящее время рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Это не в отношении федеральных сетей, а в отношении тех, у кого одна-две заправки в районах — и они поднимают на пять, на шесть рублей относительно рынка цену, и люди обращаются к нам с тем, что в районах цены намного дороже, чем в Калуге», — сказал начальник УФАС региона.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова продавцы бензина пользуются своим монопольным положением в малых населенных пунктах.

«Почему он задирает? Потому что больше некуда заправиться-то съездить. Вот и пользуется своим монопольным положением. Кто поедет за 80 километров, за 90? Конечно, у него приходится заправляться. Ругается, плюется, но заправляется на этой заправке. Немедленно надо навести тут порядок. И те заправочные станции, которые не отвечают требованиям. У которых туалета нет, магазина нет. Это то же самое. Деньги берут за бензин, пожалуйста, тогда обеспечь комплекс минимальных услуг. Это все входит в эту цену за бензин. Получается недобросовестная конкуренция, где один содержит эту инфраструктуру, второй ничего не имеет, а цена одинаковая. Или ещё даже выше. Так нельзя», — считает Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Калужской области на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» на 4,8% увеличились розничные цены на дизельное топливо. Между тем оптовые и розничные цены на бензин существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по прежнему занимает первое место по бензину автомобильному (41,15 руб./л) и первое место по дизельному топливу (42,90 руб./л).

Напомним, в городских округах Калуга и Обнинск, а также в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Хвастовичском и Юхновском районах действуют 184 АЗС. 11 автозаправок не имеют дополнительного сервиса. На остальных 136 АЗС региона дополнительный сервис представлен, но не в полном объеме.

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