Эксперты обсудили перспективы взаимодействия Китая с Латинской Америкой

Хэфэй, Китай, , 21:40 — REGNUM Более сотни экспертов из Китая, США, Бразилии и других стран собрались на симпозиум по сотрудничеству между КНР и Латинской Америкой, который прошел в Хэфэе, административном центре восточной провинции Аньхой, сообщает 26 ноября Синьхуа.

В центр обсуждения была поставлена тема «Пояса и пути» и строительства сообщества единой судьбы двух сторон, а также внешняя политика латиноамериканских стран.

Как сообщил бывший посол КНР в Чили, Колумбии и Коста-Рике Ли Чанхуа, в 2017 году объемы двусторонней торговли и прямых инвестиций превысили 200 млрд долларов, подчеркнув, что стороны взаимно дополняют друг друга в таких важнейших сферах как природные ресурсы, энергетика, сельскохозяйственная продукция.

Проректор Аньхойского университета Юй Баотао также отметил традиционную дружбу Китая с Латинской Америкой, а также превращение Поднебесной во второго по величине ее торгового партнера и важного источника иностранных инвестиций.