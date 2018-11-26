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В Китае принят документ по развитию зон свободной торговли

Экономика

За основу взят опыт первой ЗСТ в Шанхае, функционирующей с 2013 года

В Китае принят документ по развитию зон свободной торговли
Alex Needham
Шанхайский порт

Шанхай, Китай, 26 ноября 2018, 20:06 — REGNUM  По статистике Шанхайской таможни, обнародованной Госсоветом КНР, созданная на территории мегаполиса зона свободной торговли (ЗСТ) площадью в 120 кв. км за первые десять месяцев нынешнего года принесла почти 43% общего объема его экспорта и импорта, сообщает 26 ноября Синьхуа.

Доля ЗСТ в экспортно-импортных операциях составляет более 1,2 трлн юаней (около 174 млрд долларов) и увеличилась почти на 6% по сравнению с прошлым годом.

За пять лет работы шанхайской ЗСТ в ней было зарегистрировано 19 тыс. новых предприятий, а общее их количество достигло 28 тыс.

Напомним, что созданная в 2013 году ЗСТ в Шанхае стала первым пилотным проектом, а сегодня по всей стране насчитывается 12 таких ЗСТ, крупнейшая из которых расположена в южной островной провинции Хайнань. Расширению этого опыта посвящен принятый в КНР на государственном уровне документ, предлагающий ряд мер для создания в ЗСТ более благоприятной инвестиционной среды, в том числе торговую либерализацию и льготы для привлекаемых работников.

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Экономика Китая
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