ВЭФ: Водный кризис – главная угроза для экономики Пакистана

Исламабад, , 23:38 — REGNUM Согласно новому докладу Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) «Региональные риски ведения бизнеса», инвестиционная атмосфера в Пакистане в ближайший год ухудшится, так как стране придется столкнуться с серьезными вызовами. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, главной угрозой для пакистанской экономики специалисты из Давоса считают водный кризис, для борьбы с которым потребуется сооружение новых плотин и урегулирование противоречий с Индией.

Кроме нехватки воды для орошения и угрозы засухи позициям Пакистана в рейтинге «Легкость ведения бизнеса» угрожает инфляция, терроризм, нестабильность правительства, недостатки инфраструктуры и городского планирования. Пакистан, также как и Бангладеш и Непал сталкиваются с возросшей угрозой киберпреступности, так как многие государственные учреждения этих стран до сих пор пользуются системой Microsoft, уязвимой к интернет-атакам.

Примечательно, что региональные конфликты не названы среди главных угроз экономическому развитию в Пакистане. Значительную угрозу, по мнению специалистов ВЭФ, для Исламабада представляет терроризм.