Совет Думы 3 декабря рассмотрит поправки президента о защите бизнеса

Москва, , 19:12 — REGNUM Совет Думы 3 декабря рассмотрит президентский заокнопроект о дополнительных мерах защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Совет Думы на ближайшем заседании 3 декабря рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», — заявил Володин.

Ранее законопроект президента уже был направлен в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

По словам Володина, инициатива президента направлена на формирование благоприятного делового климата в стране, а также на уменьшение рисков для бизнеса и создание дополнительных гарантий для его защиты.

«Это важное решение, касающееся расширения перечня преступлений, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был возмещен», — отметил Володин.

Особенно важно, что законопроект предлагает запретить необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Речь идёт, в частности, о запрете изымать электронные носители информации.

«Развитие страны невозможно без создания деловой среды. Уголовный кодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамках в административного и арбитражного законодательства» , — отметил Володин.

По его словам, депутаты будут работать над совершенствованием законодательства в области уголовного преследования предпринимателей и обсудят правоприменительную практику совместно с деловым сообществом.