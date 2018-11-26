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Вьетнам выиграл контракт на строительство нефтяной платформы в Катаре

Экономика

Стоимость проекта оценивается в $300 млн

Вьетнам выиграл контракт на строительство нефтяной платформы в Катаре
Иллюстрация: Abnews.ru
Добыча нефти

Ханой, 26 ноября 2018, 22:26 — REGNUM  Вьетнамская компания PTSC Mechanical & Construction (PTSC M&C) выиграла тендер на разработку, поставку, постройку и установку нефтегазодобывающей платформы для катарской компании North Oil. Платформа будет установлена в Персидском заливе к северо-востоку от побережья Катара, сообщает издание Tuoi Tre.

Контракт стоимостью $300 млн включает в себя постройку трех буровых оснований, а также соединяющих их мостов. При разработке платформы вьетнамская компания будет сотрудничать с британской TechnipFMC.

Первый этап работ будет проходить с 2019 по 2021 г. в Вунгтау. Проект создаст 3000 новых рабочих мест.

В борьбе за контракт компания из Вьетнама обошла малазийские, японские, южнокорейские и сингапурские предприятия. PTSC M&C уже имеет опыт строительства нефтяных платформ в Малайзии, Франции и Индии.

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Зарубежная хроника
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