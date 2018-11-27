Вьетнам занял девятое место в Индексе устойчивой торговли стран Азии

Ханой, , 00:23 — REGNUM В Ханое был представлен «Индекс устойчивой торговли 2018», подготовленный Hinrich Foundation. Индекс оценивает готовность 19 экономик Азии, а также США участвовать в мировой торговле одновременно поддерживая устойчивый рост экономики и привлечение прямых иностранных инвестиций. Индекс использует 24 индикатора, разделенных на три группы: рост экономики, социальный капитал и защита окружающей среды.

Из 20 стран Вьетнам занял девятое место, поднявшись на два пункта по сравнению с 2016 г., когда данное исследование было проведено впервые. Стране удалось показать высокую степень открытости рынка, а по показателю социального капитала Вьетнам обошел такие страны, как Китай, Таиланд и Малайзия, что стало возможно благодаря сокращению имущественного разрыва и улучшению условий труда в стране. Кроме того, устойчивая внешнеторговая политика Вьетнама привлекла внимание иностранных инвесторов.

Для того, чтобы сохранить и улучшить свои позиции, Вьетнаму необходимо предпринять меры против сокращения рабочей силы ввиду старения населения, снижать инфраструктурные и логистические издержки, а также уделить внимание чрезмерной вырубке лесов и загрязнению воды.