Тамбовская область готовится внедрить новую схему по обращению с ТКО

Тамбов, , 18:55 — REGNUM Благодаря внедрению с 1 января 2019 года новой схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Тамбовской области планируют устранить несанкционированные свалки при помощи регионального оператора, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

С 1 января 2019 года в России перейдут на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). О новшествах в связи с изменениями рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева. Она отметила, что благодаря внедрению новой схемы, будет упорядочена работа по сбору (в том числе и раздельному), вывозу и размещению мусора на полигонах. В настоящее время, по словам Светланы Григорьевой, примерно половина населенных пунктов в регионе не охвачены этой работой. Более 60% предпринимателей не заключили договоры на вывоз мусора.

«Мы видим на территории области значительное количество образующихся, потом экстренно убираемых несанкционированных свалок. Мы видим, что сезонно на территориях муниципальных образований возникают проблемы с навалом мусора, в том числе крупногабаритного. Новая система по обращению с отходами должна снять все эти вопросы. Региональный оператор по обращению с отходами проследит, куда вывозится мусор — на полигон или в посадки», — отметила начальник управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.

По итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен акционерному обществу «Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК). Вместе с тем, по данным властей, в связи с окончанием срока действия лицензий прекращают деятельность по захоронению ТКО на полигонах МУП ТС Моршанска, ООО «Бастион», ООО «Родник». Действие лицензии МУП «Первомайское ЖКХ» приостановлено управлением Росприроднадзора по Тамбовской области.

Кроме того, действующей территориальной схемой по обращению с ТКО, утвержденной в марте 2017 года, предусматривался вывод из эксплуатации полигона в Тамбовском районе, который обслуживает компания «КомЭК», по причине достижения проектной вместимости с января 2019 года. Власти отмечают, что ранее предприятие представило сведения об объеме фактически захороненных отходов, которые не соответствовали данным, представленным областным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Таким образом, без изменения проектной документации и последующих разрешительных документов (лицензия на осуществление деятельности по обработке и захоронению отходов получена на основании проектного решения и заключения экологической экспертизы) законное определение планируемого объема размещаемых отходов невозможно.

С целью принятия законного решения о возможном объеме размещения ТКО на указанном полигоне предприятию было предложено в кратчайшие сроки предоставить в адрес управления ТЭК и ЖКХ области копии проектной документации с изменениями — для включения полигона в схему транспортирования отходов. Однако эти документы, без которых сегодня сделать это невозможно, предоставлены не были. Стоит особенно отметить, что решение о закрытии полигона не принималось», — поясняют региональные власти.