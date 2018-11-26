Сбербанк заявил о 707 млн рублей долга по делу трикотажной фабрики Чебоксар

Чебоксары, , 18:48 — REGNUM Сбербанк попросил включить в реестр требований кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) более 707 млн рублей. Речь идёт о договорах об открытии невозобновляемых кредитных линий, заключённых между агрохолдингом «Юрма», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, в рамках дела о банкротстве ЧТФ поступило поступлении требования ПАО «Сбербанк России» в лице чувашского отделения №8613 о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 707 186 065,9 рублей. Речь идёт о семи договорах, заключённых в течение 2017 года между банком и агрохолдингом «Юрма» об открытии невозобновляемых кредитных линий — на 90 млн рублей, 150 млн рублей, 83 млн рублей, 60 млн рублей, 100 млн рублей, 40 млн и 160 млн рублей.

В качестве обеспечения обязательства заёмщика по кредитным договорам были заключены договоры ипотеки и залога, а также договоры поручительства. Общая сумма залоговой стоимости предметов залога — 244 261 742,07 рублей. Можно предположить, что поручителем выступила ЧТФ.

«Требования к должнику как к поручителю учитываются в реестре в составе необеспеченных требований кредиторов третьей очереди за вычетом суммы, включённой в реестр как обеспеченной залогом, и могут быть скорректированы в последующем в зависимости от фактической цены продажи заложенного имущества», — говорится в документе.

В связи с этим, банк просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов ЧТФ 707 186 065,9 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. В сентябре 2018 года суд признал общество признано несостоятельным (банкротом). Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

Напомним, владельцем ЧТФ является предприниматель Владимир Ермолаев, который также является руководителем агрохолдинга «Юрма».

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