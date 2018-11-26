Военное положение Украины повышает риск транзитного кризиса — эксперт

Киев, , 18:45 — REGNUM Эксперт опасается, что после провокации Украины в Керченском проливе, Россия заблокирует поставки на Украину угля, дизтоплива, газа и ядерного топлива.

Информация о возможном вводе военного положения на Украине привела к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении украинской газотранспортной системы после 2019 года. Это резко повышает опасность транзитного кризиса. Об этом 26 ноября написал на своей странице в «Фейсбук» эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«1. Только появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года. Если военное положение будет введено хоть на 30, хоть на 60 дней — это значит, по предварительной информации, восстановление активной фазы отбора партнера передвинется на лето-осень 2019 года. Это означает провал подготовки к новому транзитному договору. И Украину «подвесят» как европейские партнеры, так и Россия. И если раньше вероятность транзитного кризиса составляла 1/3 (30%), то сейчас она выросла до почти 80% (¾)», — отметил Корольчук.

Он опасается, что Россия может блокировать поставки угля на Украину в случае ввода военного положения.

«2. Дефицит электроэнергии. Военное положение вероятно приведет к прекращению поставок угля из России. Запасов на складах ТЭС сегодня — терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая на время переходила с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал поставках угля приведет к веерным отключениям. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт — столько потребляют три хорошие области Украины», — рассказал Корольчук.

Он также напомнил, что энергетика Украины зависит от поставок из России ядерного топлива, бензина, нефти и дизтоплива.

«4. Украина на 80% зависима от импортного бензина, дизтоплива и автогаза (пропан-бутана). От российского топлива или того, которое идет из Беларуси и производится из российской нефти, контролируется Россией — это 60%. Армейская техника на каком дизеле марширует?» — задался вопросом Корольчук.

Как сообщалось, в 16:00 26 ноября Верховная рада собралась на внеочередное заседание для принятия закона о вводе военного положения. Планируется, что военное положение введут на 60 дней. 25 ноября южнее Крымского моста корабль ФСБ РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь.

Российские военные не пропустили группу ВМС Украины в Азовское море. Вечером украинские катера легли на обратный курс. Корабли ВМС РФ открыли по украинским катерам огонь на поражение в 25 км от побережья Крыма. Ранения получили шестеро украинских моряков. Катера ВМС Украины доставили в порт Керчь.

Ранее командование ВМС Украины сообщало о рейде группы в Мариуполь. Россия утверждает, что уведомлений не было, а обстрел катеров объясняют «защитой госграницы».