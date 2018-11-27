В Южной Корее зафиксирован рекордный воздушный пассажиропоток

Сеул, , 00:29 — REGNUM Граждане Южной Кореи стали чаще путешествовать: воздушный пассажиропоток по итогам октября достиг рекордных значений. Главной причиной является повышенный спрос на зарубежные поездки на фоне укрепления национальной валюты относительно валют других стран, являющихся популярными туристическими направлениями. Также растёт популярность самой Южной Кореи среди путешественников из Европы. Кроме того, большой вклад внесло снятие ограничений на посещение Республики Корея властями Китая, которое действовало с прошлого года из-за размещения американских систем ПРО.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в октябре пассажиропоток превысил 10 миллионов человек, что на 6,8% выше, чем за тот же период годом ранее. В страну прибыло на 12% туристов больше — 7,14 миллионов человек. Кроме того, рост продемонстрировали и объемы грузовых перевозок, в том числе и внутри страны — на 7,2%. Падение произошло только в турпотоке из Океании.

Общий пассажиропоток за 10 месяцев 2018 года составил 71,4 миллиона человек.