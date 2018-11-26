Южная Корея вошла в тройку торговых партнёров Калининградской области

Калининград, , 18:36 — REGNUM Внешнеторговый оборот между Калининградской областью и Южной Кореей в январе-сентябре 2018 года составляет$1,2 млрд, что выводит эту страну в тройку лидеров в российском анклаве. Эти темы сегодня, 26 ноября, обсуждалась на встрече заместителя председателя регионального правительства Гарри Гольдмана и генерального консула республики Корея в Санкт-Петербурге Квона Дона Сока, сообщает пресс-служба областного правительства.

Главным «локомотивом» торговых отношений стал автопром. «Автотор» совместно с партнерами из Кореи активно реализует положения Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года. В результате совместных мероприятий в рамках сотрудничества в 2017 году произведено 126 тысяч автомобилей», — сказал Гольдман. В тройку лидеров также входят Германия и Китай.

Стороны также обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере экономики, привлечении инвестиций, медицины, культуры и туризма.