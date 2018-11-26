Тамбовская область вошла в тройку лидеров страны по росту промпроизводства

Тамбов, , 18:29 — REGNUM Тамбовская область заняла третье место в общероссийском исследовании регионов по динамике промышленного производства за январь-сентябрь этого года. Рейтинг подготовлен экспертами РИА-Рейтинг, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Эксперты назвали лидирующие регионы по динамике промышленного производства по итогам девяти месяцев текущего года. Тамбовская область показала один из лучших результатов — третье место в общероссийском рейтинге.

В январе-сентябре промышленное производство, по данным Росстата, в Тамбовской области выросло на 17,1% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в среднем по России — на 3%. Выше Тамбовской области показатели только в Астраханской области (19,8%) и Республике Алтай (17,4%).

По данным Тамбовстата, динамику промышленного производства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Прирост продукции за девять месяцев здесь составил 18,9%. Наибольший рост наблюдается в категории прочие транспортные средства и оборудование — на 51,1%, в металлургическом производстве — на 30%, в производстве пищевых продуктов — на 29,3%, электрического оборудования — на 17,4%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 15%.

По итогам шести месяцев текущего года Тамбовская область занимала в данном рейтинге шестое место. По мнению экспертов, стабильную положительную динамику Тамбовщина демонстрирует за счет реализованных в последние годы проектов в промышленном комплексе благодаря эффективной инвестиционной политике и губернаторской поддержке.