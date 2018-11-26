Китайский производитель смартфонов откроет сеть отелей в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 23:57 — REGNUM Китайская компания TRANSSION Manufacturing PLC, основной сферой деятельности которой является производство доступных смартфонов марки TECNO, в начале 2019 года начнет открывать отели класса 4 звезды по всей Эфиопии. Действовать компания TRANSSION будет под франшизой другой китайской компании IVY Hotel. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopian Reporter.

Первый отель сети будет открыт в Аддис-Абебе в районе Хая Хулет внутри арендованного здания в начале 2019 года. Согласно заявлению компании, отель будет иметь современный дизайн и в нем будет работать около 60 человек. Строительство этого отеля оценивается в 1 миллион долларов США.

Финансировать проект отелей франшизы IVY Hotel согласились компания из Гонконга Sunmei и местный партнер и акционер TRANSSION Леви Гырма. В ближайшие пять лет компания планирует открыть всю сеть четырехзвездочных отелей в Эфиопии, ориентированной на деловых людей и предоставляющей свои услуги по доступным ценам.

TRANSSION Manufacturing PLC в прошлом году экспортировала продукции на сумму в 115 млн долларов на свое сборочное производственное предприятие, расположенное на окраине Аддис-Абебы. Цель предприятия — быть представительским центром компании для региона и дополнять другие производственные объекты компании, расположенные в Шэньчжэне, Китай, и в Нойде, Индия.