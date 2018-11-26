Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов

Сеул, , 18:06 — REGNUM Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью. Этот показатель включает в себя банковские займы, прочие долговые обязательства и неоплаченные счёта по кредитным картам. Неутешительная статистика приводится южнокорейским новостным изданием Чосон Ильбо. Рост за год составил 6,7%, в то время как зарплаты увеличились лишь на 4,5%. Таким образом, южнокорейцы загоняют себя в долговую яму, из которой уже не смогут выбраться. Правительство предпринимает меры для сокращения выдачи кредитов банками, однако сколь-нибудь заметного эффекта это не вызывает. Главной причина непрекращающегося увеличения задолженности является рост цен на рынке недвижимости — корейцы вынуждены брать займы, чтобы обеспечить себя жильем. Кроме того, сохраняется опасность повышения ключевой ставки центральным банком, так как это может привести к увеличению процентов по ипотеке и в концертом итоге стать причиной массовых банкротств.

Несмотря на то, что ставка ЦБ уже год сохранятся на уровне 1,5%, банки выдают ипотеку не под 3,39% годовых, а под 3,57% из-за монетарной политики американского Федрезерва. Если ФРС США продолжит повышать ставку, южнокорейским домохозяйствам придётся переплачивать по 720 долларов за обслуживание ипотеки. 390 тысяч домохозяйств находятся в группе высокого риска и могут оказаться банкротами в случае роста ставки даже на 1%.