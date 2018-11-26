В «зоне риска» – 32 дома: ульяновская прокуратура о проблемах дольщиков

Ульяновск, , 17:56 — REGNUM В Ульяновской области органами власти официально проблемными признано три объекта жилищного долевого строительства. Между тем, в прокуратуре региона дополнительно выявлено 32 дома, находящихся в зоне риска, сообщает надзорное ведомство по итогам очередной встречи с участниками долевого строительства многоквартирных домов.

По данным ведомства, в настоящее время 46 организаций строят 116 многоквартирных домов с привлечением финансовых ресурсов более 6 тыс. жителей. Для оперативного получения сведений в данной сфере постоянно действуют специальные общественная приемная и «горячая линия».

«Органами власти официально проблемными признано лишь три объекта, прокуратурой дополнительно выявлены 32 дома (возводимых за счет средств 2119 граждан), находящихся в зоне риска», — говорится в сообщении ведомства.

Говоря о нарушении прав дольщиков, в надзорном ведомстве обращают внимание на то, что, в частности, пресекаются факты затягивания сроков возведения домов, неправомерного привлечения и расходования средств дольщиков, преднамеренного банкротства застройщиков, отсутствия у них необходимых материальных ресурсов и договоров страхования гражданской ответственности, создания органами власти «искусственных административных барьеров при получении застройщиками разрешительной градостроительной документации и оформлении земельных правоотношений». Также вскрыты факты нецелевого расходования средств граждан, в связи с чем возбуждён ряд уголовных дел.

Всего с начала года после принятия мер реагирования надзирающими прокурорами защищены права более 1,2 тыс. дольщиков.

Напомним, одним из наиболее проблемных объектов ЖК «Молодежный» (улица Буинская) в Ульяновске. Как сообщало ИА REGNUM, ранее дольщики выходили на акции протеста и организовывали одиночные пикеты. В местной прессе отмечалось, что дом на Буинской планировался как самый большой жилой дом в Ульяновске в 24 этажа и 1,1 тыс. квартир. Сдачу дома переносили более 10 раз. В ноябре в регионе заявили о создании фонда защиты обманутых дольщиков.

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