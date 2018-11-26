Бюджет Великого Новгорода на 2019 год сверстали с дефицитом 6,2%

Великий Новгород, , 17:53 — REGNUM Проект бюджета Великого Новгорода на 2019 год сформирован с дефицитом в 138 млн рублей из-за высокой долговой нагрузки муниципалитета и больших расходных обязательств по инвестиционной программе. Как сообщили ИА REGNUM в думе города, об этом сегодня, 26 ноября, заявила вице-мэр Екатерина Красновидова на заседании комиссии по законодательству и местному самоуправлению, где началось рассмотрение проекта бюджета города.

«У нас высокая долговая нагрузка. Чтобы не допустить её роста по отношению к собственным доходам мы предложили на сегодняшний день вариант бюджета с дефицитом на 2019 год в 138 млн рублей. Мы могли предусмотреть и без дефицита, но сегодня у нас большие расходные обязательства по инвестиционной программе: по строительству трёх детских садов, закрытию ремонтных работ по двум новым школам», — пояснила Красновидова.

По её словам, проектом бюджета не получилось закрыть все потребности бюджетных учреждений, которые нуждаются в большей поддержке, чем сейчас. Приоритет власти — ввести в окончательную эксплуатацию новые образовательные учреждения.

Согласно проекту, доходы бюджета Великого Новгорода на 2019 год запланированы в объёме 4,9 млрд рублей, расходы — чуть более 5 млрд рублей. Дефицит в 138 млн рублей — это 6,2% собственных доходов бюджета города.

На плановый период 2020—2021 годов бюджет областного центра сформирован без дефицита в объёме 4,8 млрд рублей. Проектом бюджета установлен верхний предел муниципального долга Великого Новгорода на 1 января 2019 года в сумме 2 млрд 215 млн рублей. В настоящее время долг составляет около 1,9 млрд рублей. На обслуживание муниципального долга в бюджете Великого Новгорода запланировано 166,5 млн рублей — это 7,1% собственных доходов бюджета.

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