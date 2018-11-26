Торговая война между Сербией и Косово приносит выгоду Македонии

Скопье, , 21:49 — REGNUM Введение Косово таможенного тарифа в размере 100% на сербские товары создало ситуацию, крайне выгодную для македонских предпринимателей, поскольку стоимость сербских товаров на косовском рынке резко возросла.

Как объяснил директор Экономической палаты Северо-западной Македонии Дрилён Исени в интервью для радио «Свободная Европа»:

«Необходимо воспользоваться этим случаем и заполнить вакуум, сложившийся на косовском рынке, продукцией из Македонии, это новый стимул развитию торгового обмена между двумя странами».

Однако в министерстве экономики Македонии считают, что прибыли от данной затеи будут краткосрочными, в то время как глава министерства, албанец Крешник Бектеши заявил для радио «Свободная Европа», что Скопье не собирается вмешиваться в торговую войну между Косово и Сербией и предоставит сторонам решать эту проблему самостоятельно.

Министерство сельского хозяйства Македонии подчеркнуло, что Македония, как участница ЦЕАСТ (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли), не должна искать выгоды в образовании торговых барьеров или противостояниях между членами этой организации.

Вельо Тантаров, глава сельскохозяйственной лиги Косово, пояснил для радио «Свободная Европа», что Сербия экспортировала в Косово главным образом муку и злаковую продукцию, нехватка которых наблюдается внутри самой Македонии и которые та вынуждена закупать в Сербии.

Напомним, что ранее премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что таможенный тариф на сербские товары в размере 100% не будет снят, пока Сербия не признает независимости Косово.