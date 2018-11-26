Пенсионный возраст в Италии начнут снижать в феврале 2019 года

Рим, , 17:18 — REGNUM Отмена повышения пенсионного возраста в Италии начнется в феврале 2019 года, заявил в понедельник, 26 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

По словам Сальвини, все необходимые документы будут утверждены в декабре 2018 года, месяц понадобится для «технической работы», и после этого на пенсию в Италии будут выходить по новым правилам.

С 2012 года пенсионный возраст в Италии рассчитывается по сложной схеме и составляет в среднем 67 лет. По новым правилам, которые должны вступить в силу в 2019 году, на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, который не моложе 62 лет и стаж которого составляет не менее 38 лет.

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