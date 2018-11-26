Цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%

Москва, , 17:18 — REGNUM Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре выросли в среднем на 0,4%, с начала года — на 9,3%. Такие данные приводит 26 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены производителей топлива за октябрь увеличились на 5%, а за период с начала года — на 32,4%.

Рост потребительских цен в октябре наблюдался в 67 субъектах Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Забайкальском крае и Туве — на 5,4% и 4,4% соответственно. Снижение цен наблюдалось в Чечне — на 0,3%. В Москве бензин за месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Цены производителей выросли почти во всех субъектах Федерации, занимающихся производством бензина. Рост составил от 0,4% в Тюменской области до 7,3% в Омской области. Лишь в Ленинградской области цены сохранились на уровне сентября.

По данным Росстата, в октябре потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 1,7 раза, годом ранее — в 2 раза.