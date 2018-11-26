Контрабанда в Казахстане: каковы объемы нарушений на таможне

Мария Пак, , 18:52 — REGNUM

Разница в официальной статистике между Казахстаном и десятью странами-партнерами, не являющимися участниками ЕАЭС, по объему товарооборота доходит до 100%. Такие данные приводит в своем исследовании «Трансперенси Казахстан».

Как отмечает общественный фонд, географическое положение Казахстана и политико-экономические меры привели к тому, что торговля играет определяющую роль в ВВП страны. Побочным эффектом стал рост коррупционных правонарушений и преступлений в сфере таможенного контроля.

Подтверждение этому — данные, представленные Казахстаном в ВТО, согласно которым за последние пять лет наблюдается снижение объёмов импортной продукции, завозимой в Казахстан. При этом, по сведениям стран-партнеров, доля экспортируемых в Казахстан товаров ежегодно увеличивается.

При этом «Трансперенси Казахстан» признает, что источником части расхождений могут быть разные даты учета экспорта и импорта, момента перехода товара через государственные границы, а также различные методологии подсчета ввозимого/вывозимого товара. Но, по экспертным оценкам, расхождения в статистических данных из-за разницы в применяемых методологиях не могут превышать 40−45%. Разница свыше 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах признаков коррупции, уверены в «Трансперенси Казахстан».

Для анализа были взяты официальные статистические данные по товарообороту Казахстана (по общему объему импорта, а также 80 группам товаров согласно классификации Всемирной торговой организации) с 10 странами-партнерами (Китай, Италия, США, Германия, Швейцария, Польша, Пакистан, Великобритания, Южная Корея и Япония) за пять лет с 2013 по 2017 годы.

Проблемы сопоставимости данных по внешней торговле Казахстана отмечены в 2015—2017 годах, когда страна вступила в ВТО и приняла обязательства по переходу на международную методологию учета таможенной статистики внешней торговли.

Анализ зафиксировал разницу более 50% между казахстанскими и зарубежными данными по 40 группам товаров. При этом наибольшее занижение казахстанского импорта отмечается в следующих товарных группах: изделия из черных металлов, фармацевтические химические продукты, изделия из пластмассы, одежда и обувь, мебель, транспортные средства, резина.

Расхождение в импортно-экспортных данных, по мнению «Трансперенси Казахстан», вызвано следующими причинами:

учет товаров производился либо по стране-держателю контракта, либо по стране первого известного назначения;

поставки товаров осуществлялись через третьи страны;

преднамеренно занижалось количество или стоимость при экспорте с целью сокращения взимаемых таможенных платежей или завышения экспортером тех же показателей для увеличения размера возвращаемого НДС;

недостоверным декларированием.

Приведем данные по проанализированным «Трансперенси Казахстан» направлениям.

Китай

Импорт из Китая в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 8,364,466 7,357,220 5,087,801 3,665,652 4,692,242 Китайские данные, тысяч долларов 12,545,124 12,709,849 8,441,241 8,292,321 11,632,542 Разница, % 33,2 42 39,7 55,8 59,7

Китай занимает весомое место в исследовании и из-за общей границы, где создан Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос, и из-за дальнейшего реэкспорта товаров Китая в страны ЕАЭС и Европы. Сопоставление данных по импорту из Китая показывает рост доли контрабандного товара, пропускаемого таможенными органами Казахстана.

Таблица 1.1.2. Импорт из Китая по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 540,358 359,954 199,936 122,220 172,586 Китайские данные, тысяч долларов 799,051 596,540 381,369 381,697 509,911 Разница, % 32 39,6 47,5 67,9 66 Обувь, гетры Казахстанские данные, тысяч долларов 380,691 461,383 204,084 118,874 164,501 Китайские данные, тысяч долларов 1,060,703 2,232,920 1,348,537 1,205,219 1,685,323 Разница, % 64 52,4 84,9 90 90 Керамическая продукция Казахстанские данные, тысяч долларов 79,651 78,873 58,072 55,385 77,543 Китайские данные, тысяч долларов 106,739 128,569 141,868 147,464 157,141 Разница, % 25,4 38,7 59 62 50,6 Игрушки, игры и спортивные реквизиты; их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 75,799 75,095 69,919 55,785 74,227 Китайские данные, тысяч долларов 113,861 91,075 58,202 135,813 643,567 Разница, % 33,4 17,5 16,7 58,9 88,5 Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями Казахстанские данные, тысяч долларов 113,123 164,327 116,006 54,746 72,373 Китайские данные, тысяч долларов 265,613 293,465 220,187 228,919 359,879 Разница, % 57 44 47 76 79,8 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни Казахстанские данные, тысяч долларов 88,362 84,054 78,942 46,477 51,445 Китайские данные, тысяч долларов 143,669 136,788 132,453 132,435 204,250 Разница, % 38,5 38,5 40,4 64,9 74,8 Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 204,929 214,545 78,089 42,205 44,659 Китайские данные, тысяч долларов 941,170 1,047,763 458,805 578,220 858,579 Разница, % 78 79,5 82,9 92,7 94,8 Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 76,429 62,482 35,248 30,069 43,363 Китайские данные, тысяч долларов 116,134 121,756 71,721 77,284 133,867 Разница, % 34 48,7 50,8 61 67,6 Стекло и изделия из стекла Казахстанские данные, тысяч долларов 56,846 50,005 28,029 34,334 43,327 Китайские данные, тысяч долларов 169,286 134,905 83,959 77,783 84,786 Разница, % 66,4 62,9 66,6 55,8 48,9 Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 215,819 185,152 71,929 40,641 39,325 Китайские данные, тысяч долларов 2,234,091 1,557,882 557,447 707,158 840,750 Разница, % 90 88 87 94 95 Прочие изделия из недрагоценных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 49,155 41,809 34,094 29,317 36,043 Китайские данные, тысяч долларов 137,916 135,767 137,337 146,905 126,193 Разница, % 64 69 75 80 71

От 60 до 90% ввозимых из Китая товаров групп «одежда», «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства», по оценкам «Трансперенси Казахстан», являются фактически контрабандными. Лишь 10%-45% товаров, ввозимых в страну, облагаются соответствующими таможенными пошлинами.

Италия

Таблица 2.1.1. Импорт из Италии

Импорт из Италии в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 1,036,603 1,039,383 1,176,149 835,333 946,335 Итальянские данные, тысяч долларов 968,919 935,577 862,674 931,947 709,708 Разница, % 6,5 10 26,6 10,4 25

Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана после России и Китая и занимает первое место среди стран ЕС по объемам внешней торговли.

При этом разница в официальных статистических данных доходит до четверти от общего объема товарооборота.

Таблица 2.1.2. Импорт из Италии по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части Казахстанские данные, тысяч долларов 381,376 322,220 575,460 320,099 360,712 Итальянские данные, тысяч долларов 424,893 362,111 270,015 334,779 253,009 Разница, % 10 11 53 4,6 30 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 101,829 132,796 111,944 145,565 134,351 Итальянские данные, тысяч долларов 42,723 71,906 216,696 284,171 91,810 Разница, % 58 45,8 48,3 48,7 31,6 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 51,326 50,424 43,210 40,459 43,189 Итальянские данные, тысяч долларов 18,612 8,661 7,466 5,270 5,409 Разница, % 63,7 82,8 82,7 87 87,5 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 11,160 16,089 14,556 9,863 15,273 Итальянские данные, тысяч долларов 6,428 9,038 7,065 4,494 6,339 Разница, % 42,4 43,8 51,5 54,4 58,5 Обувь, гетры Казахстанские данные, тысяч долларов 19,716 16,794 12,493 11,233 13,187 Итальянские данные, тысяч долларов 60,771 51,443 32,468 25,747 28,087 Разница, % 67,5 67 61,5 56,4 53 Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 18,777 18,184 15,426 11,717 13,079 Итальянские данные, тысяч долларов 97,760 82,263 56,265 45,535 51,460 Разница, % 80 77,9 72,6 74 74,6 Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 12,152 9,485 7,882 6,908 11,185 Итальянские данные, тысяч долларов 23,593 22,037 14,037 12,499 13,570 Разница, % 48,5 57 43,8 44,7 17,6 Пластмасс и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 22,727 18,481 14,108 15,570 10,710 Итальянские данные, тысяч долларов 6,206 6,121 6,564 7,207 5,190 Разница, % 72,7 66,9 43,6 53,7 51,5 Напитки, спиртные напитки и уксус Казахстанские данные, тысяч долларов 15,858 14,138 8,815 7,017 9,188 Итальянские данные, тысяч долларов 5,699 3,817 3,770 3,113 3,922 Разница, % 64 73 85,6 55,6 57,3 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона Казахстанские данные, тысяч долларов 13,367 10,904 6,132 4,493 4,868 Итальянские данные, тысяч долларов 5,521 5,293 2,656 2,666 2,743 Разница, % 59 51 56,7 40,7 49,8

Расхождение в статистических данных двух стран более чем на 70% наблюдается по фармацевтике, одежде и спиртным напиткам итальянского производства. Завышенные казахстанские данные свидетельствуют об импорте контрафактной поддельной продукции под итальянскими брендами. При этом в рамках ВТО Казахстан должен защищать авторские права стран-партнеров.

Швейцария

Импорт из Швейцарии в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 192,430 182,727 129,479 110,046 139,475 Швейцарские данные, тысяч долларов 210,387 235,587 172,412 150,675 183,990 Разница, % 8,5 22 24,9 26,9 24

Импорт швейцарской продукции, по данным Комитета госдоходов, представлен фармацевтическими препаратами, кранами, клапанами вентилями, арматурой для трубопроводов, котлов и резервуаров, вычислительными машинами и др. Сопоставление данных показывает, что разница в статистических данных колеблется на уровне 8% — 27% ежегодно.

Таблица 3.1.2. Импорт из Швейцарии по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 24,212 21,027 16,405 14,867 36,837 Швейцарские данные, тысяч долларов 12,183 9,179 6,491 5,463 8,147 Разница, % 50 56 60,4 63,2 77,8 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 53,311 47,768 38,828 26,349 29,497 Швейцарские данные, тысяч долларов 58,884 85,990 78,972 53,174 71,474 Разница, % 9 44 58,8 50,4 58,7 Часы и наручные часы и их части Казахстанские данные, тысяч долларов 10,002 7,853 5,067 5,409 5,390 Швейцарские данные, тысяч долларов 25,835 28,366 22,902 18,408 17,683 Разница, % 61 72 77,8 70,6 69,5 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 5,884 8,168 5,693 6,531 4,744 Швейцарские данные, тысяч долларов 3,709 7,130 4,908 1,513 676 Разница, % 37 12,7 13,8 76,8 85,6 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 1,858 2,053 1,315 1,853 4,266 Швейцарские данные, тысяч долларов 1,556 1,097 1,533 863 1,273 Разница, % 16 46,6 14,2 53,4 70 Пластмасс и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 3,046 3,660 3,212 2,528 3,206 Швейцарские данные, тысяч долларов 1,253 2,137 1,062 886 1,534 Разница, % 58,9 41 66,9 65 52 Природный культивированный жемчуг, драгоценные полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценным металлом, и изделия из них; имитационные украшения; монеты Казахстанские данные, тысяч долларов 4,009 1,277 949 891 2,015 Швейцарские данные, тысяч долларов 11,802 25,002 8,640 22,088 32,968 Разница, % 66 95 89 95,7 93,8 Табак и изготовленные заменители табака Казахстанские данные, тысяч долларов 48 0 574 523 645 Швейцарские данные, тысяч долларов 46 19 559 713 1,146 Разница, % 4 100 2,6 26,6 43,7 Изделия одежды и аксессуаров для одежды, а не трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 65 90 221 533 453 Швейцарские данные, тысяч долларов 902 1,486 542 604 880 Разница, % 92,7 93,4 59 11,8 53,4 Печатные книги, газеты, фотографии и другие продукты полиграфической промышленности Казахстанские данные, тысяч долларов 195 1,987 164 266 364 Швейцарские данные, тысяч долларов 471 805 586 596 339 Разница, % 58,6 59 72 55,4 6,9

Зеркальный анализ статистических данных показал, что трикотажная одежда и аксессуары, табак, химические продукты, драгоценные металлы и украшения, культивированный жемчуг, изделия из пластмассы и черного металла, часы входят в группу товаров, по которой зафиксировано занижение платежей таможенными органами Казахстана до 100%. В большинстве своем это предметы из дорогого сегмента — особенно драгоценности и часы.

США

Таблица 4.1.1. Импорт из США

Импорт из США в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 2,155,554 1,993,064 1,484,349 1,276,990 1,253,451 Данные США, тысяч долларов 1,150,149 1,008,954 510,479 1,111,379 552,092 Разница, % 46,7 49,4 65,6 13 55,9

Основные товары, импортируемые из США — это бурильные машины, мясо птицы, арматура, автомобили, двигатели, медицинские приборы и т.д. Объем товаров, завозимых из США за последние пять лет, снижается.

Таблица 4.1.2. Импорт из США по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части Казахстанские данные, тысяч долларов 516,323 577,090 569,342 498,559 404,862 Данные США, тысяч долларов 333,189 393,961 223,298 269,754 156,919 Разница, % 35,5 31,7 60,8 45,9 61 Оптические, фотогра-ские, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 241,265 195,605 135,656 104,445 134,126 Данные США, тысяч долларов 40,088 54,123 26,162 26,631 45,103 Разница, % 83 72 80,7 74,5 66,3 Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий Казахстанские данные, тысяч долларов 177,811 143,627 87,545 90,260 117,146 Данные США, тысяч долларов 127,062 52,870 34,154 58,945 68,725 Разница, % 28,5 63 61 34,7 41,3 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 68,660 68,995 64,512 62,658 83,021 Данные США, тысяч долларов 16,554 27,433 12,903 24,358 16,219 Разница, % 75,8 60 80 61 80,5 Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 224,845 194,023 67,674 51,032 82,128 Данные США, тысяч долларов 70,838 88,157 26,961 19,253 29,034 Разница, % 68,5 54,5 60 62,3 64,6 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 86,094 88,590 69,612 113,054 56,753 Данные США, тысяч долларов 13,476 18,039 19,413 26,664 13,922 Разница, % 84 79,6 72 76 75,9 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 99,232 56,361 49,358 42,344 46,869 Данные США, тысяч долларов 15,375 12,422 11,996 10,289 8,649 Разница, % 84,6 77,9 75,7 75,7 81,5 Резина и изделия из нее Казахстанские данные, тысяч долларов 18,161 16,614 18,769 21,717 32,058 Данные США, тысяч долларов 4,226 4,542 5,534 6,744 11,535 Разница, % 76,7 72,6 70,5 69 64 Самолеты, космические аппараты и их части Казахстанские данные, тысяч долларов 190,443 232,411 53,481 11,961 21,213 Данные США, тысяч долларов 208,971 147,507 8,554 492,647 36,205 Разница, % 8,9 36,5 84 97,6 41 Неорганические химикаты; органические неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов изотопов Казахстанские данные, тысяч долларов 73,406 36,195 40,230 31,349 19,707 Данные США, тысяч долларов 74,184 58,825 15,010 1,192 17,496 Разница, % 1,04 38,5 62,7 52 23,8 Пластмасс и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 26,910 21,856 13,984 21,910 15,263 Данные США, тысяч долларов 10,502 7,224 5,560 9,087 5,270 Разница, % 61 66,9 60 58,5 65,5 Железнодорожные трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные трамвайные опоры и фитинги и их части; механическое (в том числе электромеханическое) оборудование сигнализации движения всех видов Казахстанские данные, тысяч долларов 77,158 23,112 4,549 4,784 12,021 Данные США, тысяч долларов 70,212 11,957 4,701 19,921 11,870 Разница, % 9 48 3,2 76 1,3 Органические химические вещества Казахстанские данные, тысяч долларов 13,821 12,752 15,831 8,165 7,871 Данные США, тысяч долларов 5,234 2,518 2,296 4,338 3,152 Разница, % 62 80 85,5 46,8 59,9 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции; битуминозные вещества; минеральный воск Казахстанские данные, тысяч долларов 11,778 14,025 11,572 7,653 7,249 Данные США, тысяч долларов 184 201 316 8 3,452 Разница, % 98 98,6 97 99,8 52,4

Зеркальное сопоставление данных показало занижение казахстанской таможней данных о товарообороте с США более чем на 60% по таким группам, как американская химическая продукция, лекарства, транспортные средства, изделия из черного металла и резины, минерального топлива, что опять ставит вопрос о завозе продукции из третьих стран.

Германия

Таблица 5.1.1. Импорт из Германии

Импорт из Германии в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 2,455,185 2,314,624 1,985,982 1,443,521 1,484,116 Данные Германии, тысяч долларов 2,949,831 2,356,345 1,417,232 1,256,059 1,485,837 Разница, % 16,7 1,7 28,6 13 0,1

Германия лидирует по импорту товаров в Казахстан среди стран ЕС, составляя 26,2% от всех ввезенных из Евросоюза товаров.

Таблица 5.1.2. Импорт из Германии по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 120,803 139,358 615,464 251,982 95,170 Данные Германии, тысяч долларов 67,476 61,727 44,436 40,817 44,223 Разница, % 44 55,7 92,8 83,8 53,5

В Германии Казахстан закупает лекарственные средства, трубы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии, а также машины, эскалаторы и конвейеры. Мониторинг показал расхождение закупаемых из Германии изделий из черного металла — от 90 до 44% за последние пять лет. При этом завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует о проникновении в страну поддельной продукции под немецкими брендами.

Польша

Таблица 6.1.1. Импорт из Польши

Импорт из Польши в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 507,910 429,328 340,546 254,317 326,685 Данные Польши, тысяч долларов 597,030 570,729 401,577 325,821 477,930 Разница, % 15 24,7 15,2 22 31,6

В товарообороте Казахстана постепенно растет доля импортных товаров, завозимых из Польши. Основную группу польских товаров составляют: яблоки, сгущённое молоко, лекарства, средства женской и детской гигиены, косметика, а также шпаклевочные материалы, холодильники, эскалаторы, бульдозеры и др.

Таблица 6.1.2. Импорт из Польши по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства Казахстанские данные, тысяч долларов 23,928 18,587 15,845 14,183 13,837 Польские данные, тысяч долларов 42,425 38,214 31,082 21,788 31,214 Разница, % 43,6 51 49 34,9 55,6 Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 6,097 7,525 4,999 3,268 9,547 Польские данные, тысяч долларов 18,562 14,722 7,835 7,087 15,216 Разница, % 67 48,8 36 53,9 37,2 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 18,208 15,678 11,350 7,204 9,441 Польские данные, тысяч долларов 29,273 44,852 20,254 12,328 14,537 Разница, % 37,7 65 44 41,6 35 Прочие промышленные изделия Казахстанские данные, тысяч долларов 57,050 26,089 17,034 12,385 7,974 Польские данные, тысяч долларов 36,222 16,004 10,243 9,289 18,322 Разница, % 36,5 38,6 39,9 25 56,5 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона Казахстанские данные, тысяч долларов 5,367 3,638 3,181 3,447 5,029 Польские данные, тысяч долларов 13,702 10,557 11,109 10,400 8,265 Разница, % 60,8 65,5 71,4 66,9 39 Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями Казахстанские данные, тысяч долларов 12,417 9,198 9,671 4,562 4,447 Польские данные, тысяч долларов 10,547 11,184 8,719 5,555 12,536 Разница, % 15 17,7 9,8 17,9 64,5 Разные съедобные препараты Казахстанские данные, тысяч долларов 2,530 3,789 3,484 3,443 3,096 Польские данные, тысяч долларов 6,708 8,203 6,078 5,816 4,587 Разница, % 62 53,8 42,7 40,8 32,5

Основные товары, по которым разрыв в данных превышает 60%, это изделия из черных металлов, промышленные машины, а также польская мебель.

Пакистан

Таблица 7.1.1. Импорт из Пакистана

Импорт из Пакистана в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 40,219 30,730 32,895 22,891 22,881 Пакистанские данные, тысяч долларов 5,416 6,652 12,844 24,529 70,441 Разница, % 86,5 78 61 6,7 67,5

Основу пакистанского экспорта в Казахстан составляют драгоценные камни и ювелирные изделия, текстиль, химическая и фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные и продовольственные товары, изделия из кожи, спортивные и медицинские товары.

Таблица 7.1.2. Импорт из Пакистана по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни Казахстанские данные, тысяч долларов 16,955 12,400 11,758 11,424 8,685 Пакистанские данные, тысяч долларов 104 371 2 8 2,864 Разница, % 99 97 99 99 67 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 6,951 6,725 4,740 5,976 4,645 Пакистанские данные, тысяч долларов 1,442 2,350 2,485 3,432 2,645 Разница, % 79 65 47,6 42,5 43 Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 1,872 2,798 2,719 1,996 2,783 Пакистанские данные, тысяч долларов 45 232 109 50 458 Разница, % 97 91 95,9 97,5 83,5 Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные Казахстанские данные, тысяч долларов 870 1,257 1,051 1,258 1,692 Пакистанские данные, тысяч долларов 35 24 33 56 68 Разница, % 95,9 98 96,9 95,5 96 Съедобные овощи и некоторые корни и клубни Казахстанские данные, тысяч долларов 9,065 3,149 9,291 194 1,552 Пакистанские данные, тысяч долларов 0 0 0 0 39 Разница, % 100 100 100 100 97,5

Разница в статистических данных по группам товаров, завозимых в Казахстан из Пакистана на протяжении последних пяти лет, составляет практически 100%. Это касается фруктов, овощей, цитрусовых, а также одежды и ювелирных изделий пакистанского происхождения.

Великобритания

Таблица 8.1.1. Импорт из Великобритании

Импорт из Великобритании в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 619,258 578,863 402,821 372,389 358,972 Данные Великобритании, тысяч долларов 804,737 591,658 512,539 335,249 296,266 Разница, % 23 2 21 10 17

Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в последние пять лет снижается. При этом Казахстан закупает в основном сборные строительные конструкции, арматуру для трубопроводов, турбореактивные двигатели, лекарства и жидкостные насосы.

Таблица 8.1.2. Импорт из Великобритании по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий Казахстанские данные, тысяч долларов 56,532 93,196 71,131 49,080 37,162 Британские данные, тысяч долларов 55,436 47,921 37,072 37,069 42,892 Разница, % 1,9 48,5 47,8 24,5 16,5 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 47,054 53,255 41,202 51,301 34,610 Британские данные, тысяч долларов 31,417 39,049 22,725 27,865 30,056 Разница, % 33 26,7 44,8 45,7 13 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 25,940 18,011 14,848 12,176 19,362 Британские данные, тысяч долларов 18,506 12,323 8,937 6,875 9,946 Разница, % 28,6 30,6 39,8 43,5 48,6 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 40,588 25,712 23,859 13,556 16,840 Британские данные, тысяч долларов 45,940 45,422 55,804 26,532 23,071 Разница, % 11,6 43 57 48,9 37 Пластмасс и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 13,599 16,356 11,015 12,996 16,070 Британские данные, тысяч долларов 7,817 10,636 6,170 5,855 9,266 Разница, % 42,5 35 44 55 42 Напитки, спиртные напитки и уксус Казахстанские данные, тысяч долларов 22,619 19,714 11,733 11,291 11,639 Британские данные, тысяч долларов 1,254 1,439 1,817 1,060 989 Разница, % 94 92,7 84,5 90,6 91,5 Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 121,272 49,762 6,854 6,525 10,962 Британские данные, тысяч долларов 81,879 43,971 2,315 4,166 3,219 Разница, % 32,5 11,6 66 36 70,6 Резина и изделия из нее Казахстанские данные, тысяч долларов 4,916 4,679 4,385 5,094 4,326 Британские данные, тысяч долларов 1,356 1,959 1,229 2,532 2,938 Разница, % 72 58 72 50 32 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат Казахстанские данные, тысяч долларов 801 123 25 15 4,055 Британские данные, тысяч долларов 11,932 6,579 3,773 6,590 2,747 Разница, % 93 98 99 99,8 32 Другие готовые текстильные изделия; наборы; изношенная одежда и изношенные текстильные изделия Казахстанские данные, тысяч долларов 2,945 2,242 1,605 987 2,620 Британские данные, тысяч долларов 404 376 342 350 1,052 Разница, % 86 83 78,7 64,5 59,8

Сопоставление данных товарооборота показало разницу свыше 80% по английскому алкоголю, автомобилям, изделиям из резины, предметам искусства и одежды секонд-хенд.

Южная Корея

Таблица 9.1.1. Импорт из Южной Кореи

Импорт из Южной Кореи в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 1,265,143 1,066,994 607,047 453,126 567,499 Данные Южной Кореи, тысяч долларов 1,074,811 906,148 454,696 364,234 532,740 Разница, % 15 15 25 19,6 6

Южная Корея является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Азии. По информации Комитета по статистике, в Южной Корее Казахстан закупает технику, кузова для автомобилей, паровые котлы, провода и кабели.

Таблица 9.1.2. Импорт из Южной Кореи по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части Казахстанские данные, тысяч долларов 274,709 182,011 141,992 124,741 117,427 Южнокорейские данные, тысяч долларов 163,181 114,599 100,393 49,706 87,034 Разница, % 40,6 37 29 60 26 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 27,691 32,673 17,763 29,343 28,861 Южнокорейские данные, тысяч долларов 59,857 56,019 42,348 19,737 29,121 Разница, % 53,7 41,7 58 32,7 0,9 Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура, подсвеченные знаки, подсвеченные таблички с надписями Казахстанские данные, тысяч долларов 15,829 23,414 24,278 18,697 15,210 Южнокорейские данные, тысяч долларов 10,473 20,596 18,825 16,256 7,833 Разница, % 33,8 12 22 13 48,5 Органические химические вещества Казахстанские данные, тысяч долларов 6,703 6,533 2,460 6,407 8,313 Южнокорейские данные, тысяч долларов 3,055 2,010 1,373 2,089 2,132 Разница, % 54 69 44 67 74 Алюминий и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 2,695 3,977 2,185 2,522 6,973 Южнокорейские данные, тысяч долларов 1,132 2,354 1,164 4,027 2,661 Разница, % 57,9 40,8 46,7 37,4 61,8 Разные съедобные препараты Казахстанские данные, тысяч долларов 9,309 6,908 5,065 4,673 6,336 Южнокорейские данные, тысяч долларов 17,977 14,051 10,112 8,297 11,569 Разница, % 48 50,8 49,9 43,7 45 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства Казахстанские данные, тысяч долларов 1,519 2,429 2,692 2,736 4,267 Южнокорейские данные, тысяч долларов 3,658 6,060 10,714 9,525 11,937 Разница, % 58,5 60 74,9 71 64 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 4,559 7,476 4,545 3,882 3,928 Южнокорейские данные, тысяч долларов 2,710 4,177 3,219 35,926 10,309 Разница, % 40,5 44 29 89,2 61,9 Препараты из злаков, муки, крахмала молока; Продукты для кондитерских изделий Казахстанские данные, тысяч долларов 1,013 1,427 1,287 1,237 2,000 Южнокорейские данные, тысяч долларов 2,941 4,572 4,370 3,529 5,349 Разница, % 65,5 68,8 70,5 65 62

Зеркальное сопоставление статданных показывает устойчивую тенденцию к занижению таможенными органами Казахстана объема ряда ввозимых южнокорейских товаров более чем на 60%. Это изделия из алюминия, парфюмерия и косметика, органическая и неорганическая химия, продукты для кондитерских изделий.

Япония

Таблица 10.1.1. Импорт из Японии

Импорт из Японии в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 1,078,451 924,773 584,519 552,884 413,941 Японские данные, тысяч долларов 697,484 662,406 240,411 190,563 274,191 Разница, % 35 28 58,8 65,5 33,8

С 2014 года наблюдается снижение доли японского импорта в Казахстан. К 2018 году он сократился практически на четверть. Из Японии в Казахстан импортируется в основном продукция автопрома и спецтехника: автомобили, бульдозеры, грейдеры и прочие спецмашины, медицинские приборы, грузовые машины, а также шины и покрышки.

Таблица 10.1.2. Импорт из Японии по группам товаров

Группа товаров Тип данных 2013 2014 2015 2016 2017 Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части Казахстанские данные, тысяч долларов 160,046 139,614 116,155 60,346 104,776 Японские данные, тысяч долларов 69,259 76,890 61,887 18,546 46,301 Разница, % 56,7 44,9 46,7 69 55,8 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности Казахстанские данные, тысяч долларов 47,332 50,113 33,102 23,408 38,409 Японские данные, тысяч долларов 6,096 6,064 2,736 1,637 1,840 Разница, % 87 87,9 91,7 93 95 Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий Казахстанские данные, тысяч долларов 27,616 17,166 69,240 10,231 13,684 Японские данные, тысяч долларов 3,383 4,088 2,255 1,022 827 Разница, % 87,7 76 96,7 90 94 Изделия из черных металлов Казахстанские данные, тысяч долларов 111,024 67,314 164,589 257,195 11,632 Японские данные, тысяч долларов 110,406 79,877 32,455 1,139 7,102 Разница, % 0,5 15,7 80 99,5 38,9 Различные химические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 2,594 5,542 2,235 2,473 5,012 Японские данные, тысяч долларов 1,622 1,634 1,239 993 1,250 Разница, % 37 70,5 44,5 59,8 75 Пластмасс и изделия из него Казахстанские данные, тысяч долларов 2,868 3,043 2,768 1,200 3,327 Японские данные, тысяч долларов 465 1,425 266 365 1,463 Разница, % 83,7 53 90 69,5 56 Фармацевтические продукты Казахстанские данные, тысяч долларов 2,572 4,556 3,350 2,578 2,581 Японские данные, тысяч долларов 858 269 460 372 450 Разница, % 66,6 94 86 85,6 82,5 Мыло, органические поверхностно активные вещества, моющие средства, смазочные препараты, искусственные воски, готовые воски, полирующие чистящие средства, свечи и аналогичные изделия, моделирующие пасты, «зубные воски» и зубные препараты Казахстанские данные, тысяч долларов 822 369 777 848 877 Японские данные, тысяч долларов 221 209 315 167 333 Разница, % 73 43 59 80 62 Разные съедобные препараты Казахстанские данные, тысяч долларов 19 8 7 4 642 Японские данные, тысяч долларов 96 4 26 6 593 Разница, % 80 50 73 33,3 7,6 Стекло и изделия из стекла Казахстанские данные, тысяч долларов 724 848 795 571 548 Японские данные, тысяч долларов 61 232 320 189 145 Разница, % 91,6 72,6 59 66 73,5 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона Казахстанские данные, тысяч долларов 1,573 1,338 1,215 504 439 Японские данные, тысяч долларов 510 724 474 169 95 Разница, % 67,6 45,8 60 66 78

Сопоставление данных товарооборота с Японией показывает разницу свыше 60% по таким группам товаров, как электрические машины, оптические и фотографические машины, техника, изделия из черного металла и стекла, химическая продукция, бумага и картон, а также съедобные продукты. Завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует об импорте поддельной продукции под японскими брендами.

Анализ результатов

Китай — по 11 группам товаров таможенные службы Казахстана занижают статданные более чем на 50%. Итальянская таможенная служба занижает статистические данные по товарообороту с Казахстаном по 11 группам товаров более чем на 50%. Импорт Швейцарии занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней занижение фиксируется по четырем группам товаров, швейцарской — по шести группам товаром, что также свидетельствует о проникновении в Казахстан доли контрафактной продукции под швейцарскими брендами. Таможенные службы США в своих отчетах представляют отчетные данные, которые на 50% меньше по 11 группам товаров, экспортируемых в Казахстан. Таможня Казахстана на протяжении пяти лет занижает данные по импорту одной группы товаров из США более чем на 50%. Таможенные органы Германии отмечают, что ввозят в Казахстан вполовину меньше изделий из черного металла, чем фиксируют казахстанские таможенные службы. Импорт польских товаров занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней по шести группам товаров фиксируется на 50% меньше продукции. Польша отмечает, что ввозит в Казахстан на 50% меньше по одной группе товаров. Пакистанская таможня декларирует на 80−100% меньше товаров, вывозимых в Казахстан, нежели принимающая сторона. Таможенные службы Великобритании по восьми группам товаров представляют данные в два раз меньше фиксируемых казахстанскими таможенными службами, что свидетельствует о высокой доле подделок под английскими брендами. По трем группам товаров из Южной Кореи Казахстан занижает свои отчетные данные более чем на 50%. При этом южнокорейскими таможенными органами по пяти группам товаров фиксируется меньший объем экспорта, нежели у принимающей стороны — Казахстана. Япония в своих отчетах занижает объемы экспортируемого товара по 10 группам.

Наибольшее количество нестыковок в статданных наблюдается по таким группам товаров, как изделия из черных металлов, фармацевтические продукты, химические продукты, изделия из пластмассы.

Ниже выделены шесть стран: по трем из них таможенные данные по импорту занижаются, по другим трем — завышаются. В первом случае наиболее вероятной проблемой является контрабанда, во втором случае — контрафакт. Разница в данных исчисляется в миллиардах долларов США.

Статистика по странам, где импорт занижается

Импорт из Китая, Швейцарии и Польши в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 8 434 500 7 969 275 5 557 826 4 030 015 5 158 402 Данные стран-экспортеров в Казахстан 12 815 214 13 516 165 9 015 230 8 768 817 11 698 734 Разница, тысяч долларов 4 380 714 5 546 890 3 457 404 4 738 802 6 540 332

Статистика по странам, где импорт завышается

Импорт из Италии, США и Японии в Казахстан 2013 2014 2015 2016 2017 Казахстанские данные, тысяч долларов 4 270 608 3 957 220 3 245 017 2 665 207 2 613 727 Данные стран-экспортеров в Казахстан 2 816 552 2 606 937 1 613 564 2 233 889 1 535 991 Разница, тысяч долларов -1 454 056 -1 350 283 -1 631 453 -431 318 -1 077 736

«Трансперенси Казахстан» полагает, что расхождение данных более чем на 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах Казахстана таких признаков коррупции, как вымогательство и дача взяток с целью избегания налогов и тарифов через занижение экспорта и чрезмерное выставление счетов на импортную продукцию, а также поставки контрафактных товаров.

Государственным органам Казахстана рекомендуется проводить ежегодную сверку таможенной документации с представителями таможенной службы страны-партнера и дополнительно проверять происхождение товаров, поступающих из стран, где импорт ниже, чем казахстанские данные.

Отдельно, по мнению «Трансперенси Казахстан», необходимо ставить вопрос о том, чтобы сверять данные и отслеживать контрафакт в целом по ЕАЭС, так как распределение таможенных пошлин идет из общего фонда.

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