Контрабанда в Казахстане: каковы объемы нарушений на таможне

Мария Пак, 26 ноября 2018, 18:52 — REGNUM
Разница в официальной статистике между Казахстаном и десятью странами-партнерами, не являющимися участниками ЕАЭС, по объему товарооборота доходит до 100%. Такие данные приводит в своем исследовании «Трансперенси Казахстан».
Как отмечает общественный фонд, географическое положение Казахстана и политико-экономические меры привели к тому, что торговля играет определяющую роль в ВВП страны. Побочным эффектом стал рост коррупционных правонарушений и преступлений в сфере таможенного контроля.
Подтверждение этому — данные, представленные Казахстаном в ВТО, согласно которым за последние пять лет наблюдается снижение объёмов импортной продукции, завозимой в Казахстан. При этом, по сведениям стран-партнеров, доля экспортируемых в Казахстан товаров ежегодно увеличивается.
При этом «Трансперенси Казахстан» признает, что источником части расхождений могут быть разные даты учета экспорта и импорта, момента перехода товара через государственные границы, а также различные методологии подсчета ввозимого/вывозимого товара. Но, по экспертным оценкам, расхождения в статистических данных из-за разницы в применяемых методологиях не могут превышать 40−45%. Разница свыше 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах признаков коррупции, уверены в «Трансперенси Казахстан».
Для анализа были взяты официальные статистические данные по товарообороту Казахстана (по общему объему импорта, а также 80 группам товаров согласно классификации Всемирной торговой организации) с 10 странами-партнерами (Китай, Италия, США, Германия, Швейцария, Польша, Пакистан, Великобритания, Южная Корея и Япония) за пять лет с 2013 по 2017 годы.
Проблемы сопоставимости данных по внешней торговле Казахстана отмечены в 2015—2017 годах, когда страна вступила в ВТО и приняла обязательства по переходу на международную методологию учета таможенной статистики внешней торговли.
Анализ зафиксировал разницу более 50% между казахстанскими и зарубежными данными по 40 группам товаров. При этом наибольшее занижение казахстанского импорта отмечается в следующих товарных группах: изделия из черных металлов, фармацевтические химические продукты, изделия из пластмассы, одежда и обувь, мебель, транспортные средства, резина.
Расхождение в импортно-экспортных данных, по мнению «Трансперенси Казахстан», вызвано следующими причинами:
- учет товаров производился либо по стране-держателю контракта, либо по стране первого известного назначения;
- поставки товаров осуществлялись через третьи страны;
- преднамеренно занижалось количество или стоимость при экспорте с целью сокращения взимаемых таможенных платежей или завышения экспортером тех же показателей для увеличения размера возвращаемого НДС;
- недостоверным декларированием.
Приведем данные по проанализированным «Трансперенси Казахстан» направлениям.
Китай
Импорт из Китая в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
8,364,466
7,357,220
5,087,801
3,665,652
4,692,242
Китайские данные, тысяч долларов
12,545,124
12,709,849
8,441,241
8,292,321
11,632,542
Разница, %
33,2
42
39,7
55,8
59,7
Китай занимает весомое место в исследовании и из-за общей границы, где создан Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос, и из-за дальнейшего реэкспорта товаров Китая в страны ЕАЭС и Европы. Сопоставление данных по импорту из Китая показывает рост доли контрабандного товара, пропускаемого таможенными органами Казахстана.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
540,358
359,954
199,936
122,220
172,586
Китайские данные, тысяч долларов
799,051
596,540
381,369
381,697
509,911
Разница, %
32
39,6
47,5
67,9
66
Обувь, гетры
Казахстанские данные, тысяч долларов
380,691
461,383
204,084
118,874
164,501
Китайские данные, тысяч долларов
1,060,703
2,232,920
1,348,537
1,205,219
1,685,323
Разница, %
64
52,4
84,9
90
90
Керамическая продукция
Казахстанские данные, тысяч долларов
79,651
78,873
58,072
55,385
77,543
Китайские данные, тысяч долларов
106,739
128,569
141,868
147,464
157,141
Разница, %
25,4
38,7
59
62
50,6
Игрушки, игры и спортивные реквизиты;
их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
75,799
75,095
69,919
55,785
74,227
Китайские данные, тысяч долларов
113,861
91,075
58,202
135,813
643,567
Разница, %
33,4
17,5
16,7
58,9
88,5
Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями
Казахстанские данные, тысяч долларов
113,123
164,327
116,006
54,746
72,373
Китайские данные, тысяч долларов
265,613
293,465
220,187
228,919
359,879
Разница, %
57
44
47
76
79,8
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни
Казахстанские данные, тысяч долларов
88,362
84,054
78,942
46,477
51,445
Китайские данные, тысяч долларов
143,669
136,788
132,453
132,435
204,250
Разница, %
38,5
38,5
40,4
64,9
74,8
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
204,929
214,545
78,089
42,205
44,659
Китайские данные, тысяч долларов
941,170
1,047,763
458,805
578,220
858,579
Разница, %
78
79,5
82,9
92,7
94,8
Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
76,429
62,482
35,248
30,069
43,363
Китайские данные, тысяч долларов
116,134
121,756
71,721
77,284
133,867
Разница, %
34
48,7
50,8
61
67,6
Стекло и изделия из стекла
Казахстанские данные, тысяч долларов
56,846
50,005
28,029
34,334
43,327
Китайские данные, тысяч долларов
169,286
134,905
83,959
77,783
84,786
Разница, %
66,4
62,9
66,6
55,8
48,9
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
215,819
185,152
71,929
40,641
39,325
Китайские данные, тысяч долларов
2,234,091
1,557,882
557,447
707,158
840,750
Разница, %
90
88
87
94
95
Прочие изделия из недрагоценных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
49,155
41,809
34,094
29,317
36,043
Китайские данные, тысяч долларов
137,916
135,767
137,337
146,905
126,193
Разница, %
64
69
75
80
71
От 60 до 90% ввозимых из Китая товаров групп «одежда», «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства», по оценкам «Трансперенси Казахстан», являются фактически контрабандными. Лишь 10%-45% товаров, ввозимых в страну, облагаются соответствующими таможенными пошлинами.
Италия
Таблица
Импорт из Италии в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,036,603
1,039,383
1,176,149
835,333
946,335
Итальянские данные, тысяч долларов
968,919
935,577
862,674
931,947
709,708
Разница, %
6,5
10
26,6
10,4
25
Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана после России и Китая и занимает первое место среди стран ЕС по объемам внешней торговли.
При этом разница в официальных статистических данных доходит до четверти от общего объема товарооборота.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
381,376
322,220
575,460
320,099
360,712
Итальянские данные, тысяч долларов
424,893
362,111
270,015
334,779
253,009
Разница, %
10
11
53
4,6
30
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
101,829
132,796
111,944
145,565
134,351
Итальянские данные, тысяч долларов
42,723
71,906
216,696
284,171
91,810
Разница, %
58
45,8
48,3
48,7
31,6
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
51,326
50,424
43,210
40,459
43,189
Итальянские данные, тысяч долларов
18,612
8,661
7,466
5,270
5,409
Разница, %
63,7
82,8
82,7
87
87,5
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
11,160
16,089
14,556
9,863
15,273
Итальянские данные, тысяч долларов
6,428
9,038
7,065
4,494
6,339
Разница, %
42,4
43,8
51,5
54,4
58,5
Обувь, гетры
Казахстанские данные, тысяч долларов
19,716
16,794
12,493
11,233
13,187
Итальянские данные, тысяч долларов
60,771
51,443
32,468
25,747
28,087
Разница, %
67,5
67
61,5
56,4
53
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
18,777
18,184
15,426
11,717
13,079
Итальянские данные, тысяч долларов
97,760
82,263
56,265
45,535
51,460
Разница, %
80
77,9
72,6
74
74,6
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
12,152
9,485
7,882
6,908
11,185
Итальянские данные, тысяч долларов
23,593
22,037
14,037
12,499
13,570
Разница, %
48,5
57
43,8
44,7
17,6
Пластмасс и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
22,727
18,481
14,108
15,570
10,710
Итальянские данные, тысяч долларов
6,206
6,121
6,564
7,207
5,190
Разница, %
72,7
66,9
43,6
53,7
51,5
Напитки, спиртные напитки и уксус
Казахстанские данные, тысяч долларов
15,858
14,138
8,815
7,017
9,188
Итальянские данные, тысяч долларов
5,699
3,817
3,770
3,113
3,922
Разница, %
64
73
85,6
55,6
57,3
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона
Казахстанские данные, тысяч долларов
13,367
10,904
6,132
4,493
4,868
Итальянские данные, тысяч долларов
5,521
5,293
2,656
2,666
2,743
Разница, %
59
51
56,7
40,7
49,8
Расхождение в статистических данных двух стран более чем на 70% наблюдается по фармацевтике, одежде и спиртным напиткам итальянского производства. Завышенные казахстанские данные свидетельствуют об импорте контрафактной поддельной продукции под итальянскими брендами. При этом в рамках ВТО Казахстан должен защищать авторские права стран-партнеров.
Швейцария
Импорт из Швейцарии в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
192,430
182,727
129,479
110,046
139,475
Швейцарские данные, тысяч долларов
210,387
235,587
172,412
150,675
183,990
Разница, %
8,5
22
24,9
26,9
24
Импорт швейцарской продукции, по данным Комитета госдоходов, представлен фармацевтическими препаратами, кранами, клапанами вентилями, арматурой для трубопроводов, котлов и резервуаров, вычислительными машинами и др. Сопоставление данных показывает, что разница в статистических данных колеблется на уровне 8% — 27% ежегодно.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
24,212
21,027
16,405
14,867
36,837
Швейцарские данные, тысяч долларов
12,183
9,179
6,491
5,463
8,147
Разница, %
50
56
60,4
63,2
77,8
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
53,311
47,768
38,828
26,349
29,497
Швейцарские данные, тысяч долларов
58,884
85,990
78,972
53,174
71,474
Разница, %
9
44
58,8
50,4
58,7
Часы и наручные часы и их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
10,002
7,853
5,067
5,409
5,390
Швейцарские данные, тысяч долларов
25,835
28,366
22,902
18,408
17,683
Разница, %
61
72
77,8
70,6
69,5
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
5,884
8,168
5,693
6,531
4,744
Швейцарские данные, тысяч долларов
3,709
7,130
4,908
1,513
676
Разница, %
37
12,7
13,8
76,8
85,6
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,858
2,053
1,315
1,853
4,266
Швейцарские данные, тысяч долларов
1,556
1,097
1,533
863
1,273
Разница, %
16
46,6
14,2
53,4
70
Пластмасс и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
3,046
3,660
3,212
2,528
3,206
Швейцарские данные, тысяч долларов
1,253
2,137
1,062
886
1,534
Разница, %
58,9
41
66,9
65
52
Природный культивированный жемчуг, драгоценные полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценным металлом, и изделия из них; имитационные украшения; монеты
Казахстанские данные, тысяч долларов
4,009
1,277
949
891
2,015
Швейцарские данные, тысяч долларов
11,802
25,002
8,640
22,088
32,968
Разница, %
66
95
89
95,7
93,8
Табак и изготовленные заменители табака
Казахстанские данные, тысяч долларов
48
0
574
523
645
Швейцарские данные, тысяч долларов
46
19
559
713
1,146
Разница, %
4
100
2,6
26,6
43,7
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, а не трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
65
90
221
533
453
Швейцарские данные, тысяч долларов
902
1,486
542
604
880
Разница, %
92,7
93,4
59
11,8
53,4
Печатные книги, газеты, фотографии и другие продукты полиграфической промышленности
Казахстанские данные, тысяч долларов
195
1,987
164
266
364
Швейцарские данные, тысяч долларов
471
805
586
596
339
Разница, %
58,6
59
72
55,4
6,9
Зеркальный анализ статистических данных показал, что трикотажная одежда и аксессуары, табак, химические продукты, драгоценные металлы и украшения, культивированный жемчуг, изделия из пластмассы и черного металла, часы входят в группу товаров, по которой зафиксировано занижение платежей таможенными органами Казахстана до 100%. В большинстве своем это предметы из дорогого сегмента — особенно драгоценности и часы.
США
Таблица
Импорт из США в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,155,554
1,993,064
1,484,349
1,276,990
1,253,451
Данные США, тысяч долларов
1,150,149
1,008,954
510,479
1,111,379
552,092
Разница, %
46,7
49,4
65,6
13
55,9
Основные товары, импортируемые из США — это бурильные машины, мясо птицы, арматура, автомобили, двигатели, медицинские приборы и т.д. Объем товаров, завозимых из США за последние пять лет, снижается.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
516,323
577,090
569,342
498,559
404,862
Данные США, тысяч долларов
333,189
393,961
223,298
269,754
156,919
Разница, %
35,5
31,7
60,8
45,9
61
Оптические, фотогра-ские, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
241,265
195,605
135,656
104,445
134,126
Данные США, тысяч долларов
40,088
54,123
26,162
26,631
45,103
Разница, %
83
72
80,7
74,5
66,3
Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий
Казахстанские данные, тысяч долларов
177,811
143,627
87,545
90,260
117,146
Данные США, тысяч долларов
127,062
52,870
34,154
58,945
68,725
Разница, %
28,5
63
61
34,7
41,3
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
68,660
68,995
64,512
62,658
83,021
Данные США, тысяч долларов
16,554
27,433
12,903
24,358
16,219
Разница, %
75,8
60
80
61
80,5
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
224,845
194,023
67,674
51,032
82,128
Данные США, тысяч долларов
70,838
88,157
26,961
19,253
29,034
Разница, %
68,5
54,5
60
62,3
64,6
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
86,094
88,590
69,612
113,054
56,753
Данные США, тысяч долларов
13,476
18,039
19,413
26,664
13,922
Разница, %
84
79,6
72
76
75,9
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
99,232
56,361
49,358
42,344
46,869
Данные США, тысяч долларов
15,375
12,422
11,996
10,289
8,649
Разница, %
84,6
77,9
75,7
75,7
81,5
Резина и изделия из нее
Казахстанские данные, тысяч долларов
18,161
16,614
18,769
21,717
32,058
Данные США, тысяч долларов
4,226
4,542
5,534
6,744
11,535
Разница, %
76,7
72,6
70,5
69
64
Самолеты, космические аппараты и их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
190,443
232,411
53,481
11,961
21,213
Данные США, тысяч долларов
208,971
147,507
8,554
492,647
36,205
Разница, %
8,9
36,5
84
97,6
41
Неорганические химикаты; органические неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов изотопов
Казахстанские данные, тысяч долларов
73,406
36,195
40,230
31,349
19,707
Данные США, тысяч долларов
74,184
58,825
15,010
1,192
17,496
Разница, %
1,04
38,5
62,7
52
23,8
Пластмасс и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
|26,910
21,856
13,984
21,910
15,263
Данные США, тысяч долларов
|10,502
7,224
5,560
9,087
5,270
Разница, %
61
66,9
60
58,5
65,5
Железнодорожные трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные трамвайные опоры и фитинги и их части; механическое (в том числе электромеханическое) оборудование сигнализации движения всех видов
Казахстанские данные, тысяч долларов
77,158
23,112
4,549
4,784
12,021
Данные США, тысяч долларов
70,212
11,957
4,701
19,921
11,870
Разница, %
9
48
3,2
76
1,3
Органические химические вещества
Казахстанские данные, тысяч долларов
13,821
12,752
15,831
8,165
7,871
Данные США, тысяч долларов
5,234
2,518
2,296
4,338
3,152
Разница, %
62
80
85,5
46,8
59,9
Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции; битуминозные вещества; минеральный воск
Казахстанские данные, тысяч долларов
11,778
14,025
11,572
7,653
7,249
Данные США, тысяч долларов
184
201
316
8
3,452
Разница, %
98
98,6
97
99,8
52,4
Зеркальное сопоставление данных показало занижение казахстанской таможней данных о товарообороте с США более чем на 60% по таким группам, как американская химическая продукция, лекарства, транспортные средства, изделия из черного металла и резины, минерального топлива, что опять ставит вопрос о завозе продукции из третьих стран.
Германия
Таблица
Импорт из Германии в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,455,185
2,314,624
1,985,982
1,443,521
1,484,116
Данные Германии, тысяч долларов
2,949,831
2,356,345
1,417,232
1,256,059
1,485,837
Разница, %
16,7
1,7
28,6
13
0,1
Германия лидирует по импорту товаров в Казахстан среди стран ЕС, составляя 26,2% от всех ввезенных из Евросоюза товаров.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
|120,803
139,358
615,464
251,982
95,170
Данные Германии, тысяч долларов
67,476
61,727
44,436
40,817
44,223
Разница, %
44
55,7
92,8
83,8
53,5
В Германии Казахстан закупает лекарственные средства, трубы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии, а также машины, эскалаторы и конвейеры. Мониторинг показал расхождение закупаемых из Германии изделий из черного металла — от 90 до 44% за последние пять лет. При этом завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует о проникновении в страну поддельной продукции под немецкими брендами.
Польша
Таблица
Импорт из Польши в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
507,910
429,328
340,546
254,317
326,685
Данные Польши, тысяч долларов
597,030
570,729
401,577
325,821
477,930
Разница, %
15
24,7
15,2
22
31,6
В товарообороте Казахстана постепенно растет доля импортных товаров, завозимых из Польши. Основную группу польских товаров составляют: яблоки, сгущённое молоко, лекарства, средства женской и детской гигиены, косметика, а также шпаклевочные материалы, холодильники, эскалаторы, бульдозеры и др.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства
Казахстанские данные, тысяч долларов
23,928
18,587
15,845
14,183
13,837
Польские данные, тысяч долларов
42,425
38,214
31,082
21,788
31,214
Разница, %
43,6
51
49
34,9
55,6
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
6,097
7,525
4,999
3,268
9,547
Польские данные, тысяч долларов
18,562
14,722
7,835
7,087
15,216
Разница, %
67
48,8
36
53,9
37,2
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
18,208
15,678
11,350
7,204
9,441
Польские данные, тысяч долларов
29,273
44,852
20,254
12,328
14,537
Разница, %
37,7
65
44
41,6
35
Прочие промышленные изделия
Казахстанские данные, тысяч долларов
57,050
26,089
17,034
12,385
7,974
Польские данные, тысяч долларов
36,222
16,004
10,243
9,289
18,322
Разница, %
36,5
38,6
39,9
25
56,5
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона
Казахстанские данные, тысяч долларов
5,367
3,638
3,181
3,447
5,029
Польские данные, тысяч долларов
13,702
10,557
11,109
10,400
8,265
Разница, %
60,8
65,5
71,4
66,9
39
Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями
Казахстанские данные, тысяч долларов
12,417
9,198
9,671
4,562
4,447
Польские данные, тысяч долларов
10,547
11,184
8,719
5,555
12,536
Разница, %
15
17,7
9,8
17,9
64,5
Разные съедобные препараты
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,530
3,789
3,484
3,443
3,096
Польские данные, тысяч долларов
6,708
8,203
6,078
5,816
4,587
Разница, %
62
53,8
42,7
40,8
32,5
Основные товары, по которым разрыв в данных превышает 60%, это изделия из черных металлов, промышленные машины, а также польская мебель.
Пакистан
Таблица
Импорт из Пакистана в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
40,219
30,730
32,895
22,891
22,881
Пакистанские данные, тысяч долларов
5,416
6,652
12,844
24,529
70,441
Разница, %
86,5
78
61
6,7
67,5
Основу пакистанского экспорта в Казахстан составляют драгоценные камни и ювелирные изделия, текстиль, химическая и фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные и продовольственные товары, изделия из кожи, спортивные и медицинские товары.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни
Казахстанские данные, тысяч долларов
16,955
12,400
11,758
11,424
8,685
Пакистанские данные, тысяч долларов
104
371
2
8
2,864
Разница, %
99
97
99
99
67
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
6,951
6,725
4,740
5,976
4,645
Пакистанские данные, тысяч долларов
1,442
2,350
2,485
3,432
2,645
Разница, %
79
65
47,6
42,5
43
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,872
2,798
2,719
1,996
2,783
Пакистанские данные, тысяч долларов
45
232
109
50
458
Разница, %
97
91
95,9
97,5
83,5
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные
Казахстанские данные, тысяч долларов
870
1,257
1,051
1,258
1,692
Пакистанские данные, тысяч долларов
35
24
33
56
68
Разница, %
95,9
98
96,9
95,5
96
Съедобные овощи и некоторые корни и клубни
Казахстанские данные, тысяч долларов
9,065
3,149
9,291
194
1,552
Пакистанские данные, тысяч долларов
0
0
0
0
39
Разница, %
100
100
100
100
97,5
Разница в статистических данных по группам товаров, завозимых в Казахстан из Пакистана на протяжении последних пяти лет, составляет практически 100%. Это касается фруктов, овощей, цитрусовых, а также одежды и ювелирных изделий пакистанского происхождения.
Великобритания
Таблица
Импорт из Великобритании в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
619,258
578,863
402,821
372,389
358,972
Данные Великобритании, тысяч долларов
804,737
591,658
512,539
335,249
296,266
Разница, %
23
2
21
10
17
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в последние пять лет снижается. При этом Казахстан закупает в основном сборные строительные конструкции, арматуру для трубопроводов, турбореактивные двигатели, лекарства и жидкостные насосы.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий
Казахстанские данные, тысяч долларов
56,532
93,196
71,131
49,080
37,162
Британские данные, тысяч долларов
55,436
47,921
37,072
37,069
42,892
Разница, %
1,9
48,5
47,8
24,5
16,5
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
47,054
53,255
41,202
51,301
34,610
Британские данные, тысяч долларов
31,417
39,049
22,725
27,865
30,056
Разница, %
33
26,7
44,8
45,7
13
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
25,940
18,011
14,848
12,176
19,362
Британские данные, тысяч долларов
18,506
12,323
8,937
6,875
9,946
Разница, %
28,6
30,6
39,8
43,5
48,6
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
40,588
25,712
23,859
13,556
16,840
Британские данные, тысяч долларов
45,940
45,422
55,804
26,532
23,071
Разница, %
11,6
43
57
48,9
37
Пластмасс и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
13,599
16,356
11,015
12,996
16,070
Британские данные, тысяч долларов
7,817
10,636
6,170
5,855
9,266
Разница, %
42,5
35
44
55
42
Напитки, спиртные напитки и уксус
Казахстанские данные, тысяч долларов
22,619
19,714
11,733
11,291
11,639
Британские данные, тысяч долларов
1,254
1,439
1,817
1,060
989
Разница, %
94
92,7
84,5
90,6
91,5
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
121,272
49,762
6,854
6,525
10,962
Британские данные, тысяч долларов
81,879
43,971
2,315
4,166
3,219
Разница, %
32,5
11,6
66
36
70,6
Резина и изделия из нее
Казахстанские данные, тысяч долларов
4,916
4,679
4,385
5,094
4,326
Британские данные, тысяч долларов
1,356
1,959
1,229
2,532
2,938
Разница, %
72
58
72
50
32
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат
Казахстанские данные, тысяч долларов
801
123
25
15
4,055
Британские данные, тысяч долларов
11,932
6,579
3,773
6,590
2,747
Разница, %
93
98
99
99,8
32
Другие готовые текстильные изделия; наборы; изношенная одежда и изношенные текстильные изделия
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,945
2,242
1,605
987
2,620
Британские данные, тысяч долларов
404
376
342
350
1,052
Разница, %
86
83
78,7
64,5
59,8
Сопоставление данных товарооборота показало разницу свыше 80% по английскому алкоголю, автомобилям, изделиям из резины, предметам искусства и одежды секонд-хенд.
Южная Корея
Таблица
Импорт из Южной Кореи в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,265,143
1,066,994
607,047
453,126
567,499
Данные Южной Кореи, тысяч долларов
1,074,811
906,148
454,696
364,234
532,740
Разница, %
15
15
25
19,6
6
Южная Корея является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Азии. По информации Комитета по статистике, в Южной Корее Казахстан закупает технику, кузова для автомобилей, паровые котлы, провода и кабели.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
274,709
182,011
141,992
124,741
117,427
Южнокорейские данные, тысяч долларов
163,181
114,599
100,393
49,706
87,034
Разница, %
40,6
37
29
60
26
Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
27,691
32,673
17,763
29,343
28,861
Южнокорейские данные, тысяч долларов
59,857
56,019
42,348
19,737
29,121
Разница, %
53,7
41,7
58
32,7
0,9
Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура, подсвеченные знаки, подсвеченные таблички с надписями
Казахстанские данные, тысяч долларов
15,829
23,414
24,278
18,697
15,210
Южнокорейские данные, тысяч долларов
10,473
20,596
18,825
16,256
7,833
Разница, %
33,8
12
22
13
48,5
Органические химические вещества
Казахстанские данные, тысяч долларов
6,703
6,533
2,460
6,407
8,313
Южнокорейские данные, тысяч долларов
3,055
2,010
1,373
2,089
2,132
Разница, %
54
69
44
67
74
Алюминий и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,695
3,977
2,185
2,522
6,973
Южнокорейские данные, тысяч долларов
1,132
2,354
1,164
4,027
2,661
Разница, %
57,9
40,8
46,7
37,4
61,8
Разные съедобные препараты
Казахстанские данные, тысяч долларов
9,309
6,908
5,065
4,673
6,336
Южнокорейские данные, тысяч долларов
17,977
14,051
10,112
8,297
11,569
Разница, %
48
50,8
49,9
43,7
45
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,519
2,429
2,692
2,736
4,267
Южнокорейские данные, тысяч долларов
3,658
6,060
10,714
9,525
11,937
Разница, %
58,5
60
74,9
71
64
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
4,559
7,476
4,545
3,882
3,928
Южнокорейские данные, тысяч долларов
2,710
4,177
3,219
35,926
10,309
Разница, %
40,5
44
29
89,2
61,9
Препараты из злаков, муки, крахмала молока; Продукты для кондитерских изделий
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,013
1,427
1,287
1,237
2,000
Южнокорейские данные, тысяч долларов
2,941
4,572
4,370
3,529
5,349
Разница, %
65,5
68,8
70,5
65
62
Зеркальное сопоставление статданных показывает устойчивую тенденцию к занижению таможенными органами Казахстана объема ряда ввозимых южнокорейских товаров более чем на 60%. Это изделия из алюминия, парфюмерия и косметика, органическая и неорганическая химия, продукты для кондитерских изделий.
Япония
Таблица
Импорт из Японии в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,078,451
924,773
584,519
552,884
413,941
Японские данные, тысяч долларов
697,484
662,406
240,411
190,563
274,191
Разница, %
35
28
58,8
65,5
33,8
С 2014 года наблюдается снижение доли японского импорта в Казахстан. К 2018 году он сократился практически на четверть. Из Японии в Казахстан импортируется в основном продукция автопрома и спецтехника: автомобили, бульдозеры, грейдеры и прочие спецмашины, медицинские приборы, грузовые машины, а также шины и покрышки.
Таблица
Группа товаров
Тип данных
2013
2014
2015
2016
2017
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части
Казахстанские данные, тысяч долларов
160,046
139,614
116,155
60,346
104,776
Японские данные, тысяч долларов
69,259
76,890
61,887
18,546
46,301
Разница, %
56,7
44,9
46,7
69
55,8
Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности
Казахстанские данные, тысяч долларов
47,332
50,113
33,102
23,408
38,409
Японские данные, тысяч долларов
6,096
6,064
2,736
1,637
1,840
Разница, %
87
87,9
91,7
93
95
Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий
Казахстанские данные, тысяч долларов
27,616
17,166
69,240
10,231
13,684
Японские данные, тысяч долларов
3,383
4,088
2,255
1,022
827
Разница, %
87,7
76
96,7
90
94
Изделия из черных металлов
Казахстанские данные, тысяч долларов
111,024
67,314
164,589
257,195
11,632
Японские данные, тысяч долларов
110,406
79,877
32,455
1,139
7,102
Разница, %
0,5
15,7
80
99,5
38,9
Различные химические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,594
5,542
2,235
2,473
5,012
Японские данные, тысяч долларов
1,622
1,634
1,239
993
1,250
Разница, %
37
70,5
44,5
59,8
75
Пластмасс и изделия из него
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,868
3,043
2,768
1,200
3,327
Японские данные, тысяч долларов
465
1,425
266
365
1,463
Разница, %
83,7
53
90
69,5
56
Фармацевтические продукты
Казахстанские данные, тысяч долларов
2,572
4,556
3,350
2,578
2,581
Японские данные, тысяч долларов
858
269
460
372
450
Разница, %
66,6
94
86
85,6
82,5
Мыло, органические поверхностно активные вещества, моющие средства, смазочные препараты, искусственные воски, готовые воски, полирующие чистящие средства, свечи и аналогичные изделия, моделирующие пасты, «зубные воски» и зубные препараты
Казахстанские данные, тысяч долларов
822
369
777
848
877
Японские данные, тысяч долларов
221
209
315
167
333
Разница, %
73
43
59
80
62
Разные съедобные препараты
Казахстанские данные, тысяч долларов
19
8
7
4
642
Японские данные, тысяч долларов
96
4
26
6
593
Разница, %
80
50
73
33,3
7,6
Стекло и изделия из стекла
Казахстанские данные, тысяч долларов
724
848
795
571
548
Японские данные, тысяч долларов
61
232
320
189
145
Разница, %
91,6
72,6
59
66
73,5
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона
Казахстанские данные, тысяч долларов
1,573
1,338
1,215
504
439
Японские данные, тысяч долларов
510
724
474
169
95
Разница, %
67,6
45,8
60
66
78
Сопоставление данных товарооборота с Японией показывает разницу свыше 60% по таким группам товаров, как электрические машины, оптические и фотографические машины, техника, изделия из черного металла и стекла, химическая продукция, бумага и картон, а также съедобные продукты. Завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует об импорте поддельной продукции под японскими брендами.
Анализ результатов
- Китай — по 11 группам товаров таможенные службы Казахстана занижают статданные более чем на 50%.
- Итальянская таможенная служба занижает статистические данные по товарообороту с Казахстаном по 11 группам товаров более чем на 50%.
- Импорт Швейцарии занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней занижение фиксируется по четырем группам товаров, швейцарской — по шести группам товаром, что также свидетельствует о проникновении в Казахстан доли контрафактной продукции под швейцарскими брендами.
- Таможенные службы США в своих отчетах представляют отчетные данные, которые на 50% меньше по 11 группам товаров, экспортируемых в Казахстан. Таможня Казахстана на протяжении пяти лет занижает данные по импорту одной группы товаров из США более чем на 50%.
- Таможенные органы Германии отмечают, что ввозят в Казахстан вполовину меньше изделий из черного металла, чем фиксируют казахстанские таможенные службы.
- Импорт польских товаров занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней по шести группам товаров фиксируется на 50% меньше продукции. Польша отмечает, что ввозит в Казахстан на 50% меньше по одной группе товаров.
- Пакистанская таможня декларирует на 80−100% меньше товаров, вывозимых в Казахстан, нежели принимающая сторона.
- Таможенные службы Великобритании по восьми группам товаров представляют данные в два раз меньше фиксируемых казахстанскими таможенными службами, что свидетельствует о высокой доле подделок под английскими брендами.
- По трем группам товаров из Южной Кореи Казахстан занижает свои отчетные данные более чем на 50%. При этом южнокорейскими таможенными органами по пяти группам товаров фиксируется меньший объем экспорта, нежели у принимающей стороны — Казахстана.
- Япония в своих отчетах занижает объемы экспортируемого товара по 10 группам.
Наибольшее количество нестыковок в статданных наблюдается по таким группам товаров, как изделия из черных металлов, фармацевтические продукты, химические продукты, изделия из пластмассы.
Ниже выделены шесть стран: по трем из них таможенные данные по импорту занижаются, по другим трем — завышаются. В первом случае наиболее вероятной проблемой является контрабанда, во втором случае — контрафакт. Разница в данных исчисляется в миллиардах долларов США.
Статистика по странам, где импорт занижается
Импорт из Китая, Швейцарии и Польши в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
8 434 500
7 969 275
5 557 826
4 030 015
5 158 402
Данные стран-экспортеров в Казахстан
12 815 214
13 516 165
9 015 230
8 768 817
11 698 734
Разница, тысяч долларов
4 380 714
5 546 890
3 457 404
4 738 802
6 540 332
Статистика по странам, где импорт завышается
Импорт из Италии, США и Японии в Казахстан
2013
2014
2015
2016
2017
Казахстанские данные, тысяч долларов
4 270 608
3 957 220
3 245 017
2 665 207
2 613 727
Данные стран-экспортеров в Казахстан
2 816 552
2 606 937
1 613 564
2 233 889
1 535 991
Разница, тысяч долларов
-1 454 056
-1 350 283
-1 631 453
-431 318
-1 077 736
«Трансперенси Казахстан» полагает, что расхождение данных более чем на 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах Казахстана таких признаков коррупции, как вымогательство и дача взяток с целью избегания налогов и тарифов через занижение экспорта и чрезмерное выставление счетов на импортную продукцию, а также поставки контрафактных товаров.
Государственным органам Казахстана рекомендуется проводить ежегодную сверку таможенной документации с представителями таможенной службы страны-партнера и дополнительно проверять происхождение товаров, поступающих из стран, где импорт ниже, чем казахстанские данные.
Отдельно, по мнению «Трансперенси Казахстан», необходимо ставить вопрос о том, чтобы сверять данные и отслеживать контрафакт в целом по ЕАЭС, так как распределение таможенных пошлин идет из общего фонда.
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