Российские атомщики освоили операцию, дающую значимый экономический эффект

Москва, , 16:33 — REGNUM Впервые в мире на реакторе большой мощности проведена уникальная операция, позволяющая продлить срок эксплуатации АЭС. На Балаковской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) в рамках планового капитального ремонта энергоблока №1 проведена масштабная технологическая операция — восстановительный отжиг металла корпуса реактора. Эта российская технология, разработанная Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», позволяет с помощью отжига восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реактора. На энергоблоке №1 Балаковской АЭС весь процесс отжига проходил в реакторном зале, сам реактор оставался на своем штатном месте. Основной этап — медленный нагрев металла корпуса до температуры плюс 565 градусов по Цельсию завершился 8 ноября 2018 года, а 9 ноября началась его стационарная выдержка, которая продлилась 100 часов, после чего металл постепенно охлаждался.

«Эта технология может иметь значимый экономический эффект, ведь речь идет об увеличении срока эксплуатации реакторов ВВЭР-1000 на 15, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — Блок-«тысячник» дает порядка 8 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, при продлении срока эксплуатации на 15 лет получаем около 120 млрд киловатт-часов электроэнергии дополнительно. И это при полном сохранении и даже повышении безопасности реакторной установки».

«Корпус реактора — это та часть, которую невозможно поменять в процессе эксплуатации, — пояснил парламентарий. — То есть при ухудшении характеристик металла, из которого корпус состоит, раньше можно было говорить только о строительстве нового энергоблока. Новая технология, разработанная Курчатовским институтом и осуществленная специалистами института, концерна «Росэнергоатом» и ОКБ «Гидропресс», позволяет восстанавливать первоначальные характеристики этой части реактора на месте, то есть ее можно применить на любом «тысячнике». Технология отжига корпуса реактора ВВЭР-1000 обладает хорошим экспортным потенциалом: всего в мире таких реакторов российского производства 37 (вместе с Россией). В ее использовании могут быть заинтересованы в Болгарии, Чехии, Иране, Индии и Китае».

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