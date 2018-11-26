Бизнесмен: инициатива о санкциях за мелкие преступления потребует контроля

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Предприниматели приветствуют инициативу президента РФ декриминализовать мелкие преступления в случае компенсации ущерба, но для того, чтобы эта мера была эффективной, нужен постоянный контроль, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 ноября, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя внесённый президентом законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым прекращаются в случае возмещения ущерба.

Как сообщалось ранее, в законопроекте Владимира Путина предлагается в случае возмещения ущерба прекращать уголовные дела по таким преступлениям, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств и некоторым другим.

В законопроекте предлагается запретить заключение под стражу на время расследования подозреваемых в превышении полномочий, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. Предлагается запретить при расследовании преступлений в сфере предпринимательства необоснованно применять меры, способные привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Когда президент говорит, что уголовных дел по ряду статей должно быть меньше, а те, что уже открыты, должны быть закрыты, то предпринимательское сообщество, безусловно, приветствует эту инициативу. Предполагаем, что президент внес этот законопроект в том числе благодаря омбудсмену Борису Титову, который рассказал ему о том, как работает наша правоохранительная система в отношении бизнесменов.

Другое дело, что слов и законопроектов здесь недостаточно. Президент, премьер-министр и губернаторы говорят много правильных слов, но по целому ряду проблем для предпринимателей воз и ныне там. Если такие заявления и законопроекты будут сопровождаться проверками, контролем за их исполнением, ситуация может измениться к лучшему, — отметил Федоров.