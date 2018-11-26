Рубль вынужден «прислушиваться» к динамике нефти

Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, рабочая неделя началась распродажами рубля. Тенденция сохранится. Основной причиной слабости рубля будет динамика рынка энергоресурсов, завершение налогового периода в России и усталость трейдеров от фактора «ожидания монетарной политики ЦБ РФ». То есть вероятность повышения ставки, вероятность вмешательства ЦБ РФ в динамику валютного рынка не уходит из причин, поэтому могут быть резкие всплески покупательской активности, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Но в моменте, пока наблюдается падение стоимости барреля нефти в мире, валютные трейдеры будут продавать рубли. Уровни продаж, которые стоит учитывать для доллара — 67,50−68 руб. за доллар. Уровни продаж для евро расположены на отметках 77,20−78 руб. То есть это те диапазоны, где распродажи рубля актуальны», — считает эксперт.

Динамика доллара США в мире на текущий момент менее важна, так как американская валюта находится на максимальных значениях и сегодня, в условиях низкого новостного фона, тенденция не сулит обновления максимума. Кроме того, рынок внимательно следит за последними сообщениями в СМИ относительно объемов добываемой нефти, так как идет подготовка к 6 декабря. Именно на этот день назначен полугодовой саммит ОПЕК в Вене. А на встрече в Вене будут принимать решение о сокращении добычи картелем на 2019 год.

«Стоит отметить, что с 3 октября стоимость Brent упала на 30,5%, а WTI на 33%. Заявления ОПЕК о возможном сокращении добычи не останавливают медвежий рынок. Тенденцию прекратит только факт принятого решения. То есть валютные спекулянты как бы ни хотели учитывать только внутренние факторы России для настроений по рублю — вынуждены прислушаться и к динамике нефти», — пояснила Сальникова.

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