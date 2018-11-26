В Кировской области в 2018 году отремонтировано 126 км дорог

Киров, , 15:26 — REGNUM Кировская область включена в президентскую программу по безопасным качественным дорогам. За 2017 год отремонтировано 105 км дорог, за 2018 год — 126 км. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным, сообщается на сайте Кремля.

«Мы постарались синхронизировать несколько программ: «Комфортная городская среда», «Перекладка теплотрасс» и «Укладка дорог». Потому что ощущение ремонта должно быть, когда человек выходит из подъезда, видит озеленение, тротуары, отремонтированную дорогу», — отметил Васильев.

По его словам, на создание комфортной городской среды региону выделено 286 млн рублей. Софинансирование, когда граждане участвуют своими средствами, составляет порядка 200 млн рублей. Программа достаточно успешно продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» постановлением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности. Средства в объёме 30 млрд рублей предоставят бюджетам 34 регионам. Срок действия программы — с 2017 по 2025 годы

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