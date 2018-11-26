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Территорию мясокомбината в центре Воронежа выкупит крупный застройщик

Экономика

Мясокомбинат прекратил работу в 2016 году

Воронеж, 26 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Объекты недвижимого имущества мясокомбината «Воронежский» будут проданы ООО «ДСК-2» (структура АО «Домостроительный комбинат»). Сделка была одобрена на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» 23 ноября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на отчет о голосовании.

В общей сложности застройщику будет продано 18 объектов недвижимости, в том числе — земельный участок площадью 53,9 тыс. кв. м на улице Ворошилова стоимостью более 600 млн рублей. Также будут проданы инженерные сети на территории участка, стоимость которых оценивается в 2,2 млн рублей, а также несколько зданий, мазутохранилище, отстойник, аммиакохранилище.

Предварительный договор купли-продажи был заключен 24 сентября 2018 года, основной договор планируется подписать не позже 21 декабря.

Территория мясокомбината «Воронежский» располагается на границе Ленинского и Советского районов Воронежа, рядом с Цирком, в непосредственной близости от центральной части города. Сам комбинат прекратил свою деятельность в 2016 году.

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