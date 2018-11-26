Эксперт: причины оттока из валютных вкладов — в экономической ситуации

Москва, , 15:20 — REGNUM Отток валютных вкладов из российских банков происходит не впервые, и его причины следует искать в экономической ситуации и структуре депозитов, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Ранее РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщило, что объем долгосрочных валютных вкладов в российских банках в октябре 2018 года уменьшился почти на 300 млрд рублей ($4,5 млрд). По состоянию на 1 ноября 2018 года доля валютных вкладов на срок от месяца до года в кредитных организациях страны впервые за 2,5 года превысила 30% от общей суммы всех валютных вкладов.

«С августа 2014 года по апрель 2015 года у нас произошел самый сильный отток валютных вкладов в банках, и произошел он в первую очередь из-за оттока вкладов на срок свыше одного года. Этот процесс сопровождался параллельным ростом валютных депозитов на срок от полугода до года практически в объеме оттока долгосрочных вкладов.

На 1 июня 2015 года доля всех валютных вкладов сроком до года составляла практически 50% от общей суммы валютных вкладов, тогда как годом ранее их доля была всего около 27%. Затем ситуация стабилизировалась, и структура валютных депозитов вернулась практически к исходному состоянию весной 2016 года.

В случае оттока долгосрочных валютных вкладов сейчас причины следует искать там же — в экономической ситуации и структуре депозитов. Хотя правильнее будет сказать в экономической ситуации для определенной немногочисленной категории вкладчиков.

При структуре депозитов населения у нас, когда менее 0,5% вкладчиков формируют практически треть пассивов банков, сформированных за счет депозитов населения, в любой момент можно ожидать резкого оттока вкладов. И в первую очередь валютных.

Инструменты для перевода этих средств из банков практически неизменны — офшоры, зарубежные счета и недвижимость. Часть средств может уйти на рынок ценных бумаг в поисках большего дохода, который можно получить в банках.

И то, что происходит сейчас, говорит об опасениях бизнеса и бизнесменов относительно экономической ситуации в стране — в первую очередь, конечно же, с точки зрения защиты своих накоплений от обесценивания, а также получаемого дохода. Кроме того, этот процесс коррелирует с другим процессом — оттоком капитала из страны.

В большей степени, конечно же, вопросы по этим процессам следует задавать Банку России как официальному автору и исполнителю денежно-кредитной политики, а также правительству РФ. Все эти процессы были известны заранее, и это касается не только крупных долгосрочных вкладов — это касается в том числе и в первую очередь продолжительного снижения уровня жизни населения.

Если нет денег у населения — будут проблемы у всего бизнеса, связанного с розницей в первую очередь».

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