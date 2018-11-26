Дефицит свердловского бюджета-2019 увеличили на 1,2 млрд рублей

Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM Проект бюджета Свердловской области-2019 сбалансировали в региональном министерстве финансов. Новые цифры озвучила глава ведомства Галина Кулаченко на согласительной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам балансировки дефицит областного бюджета планируется в размере 7,7 млрд рублей. Это на 1,2 млрд рублей больше, чем было согласовано в первом чтении. Доходная часть бюджета выросла с того времени с 239,2 до 249,6 млрд рублей, а расходная — с 245,7 до 257,3 млрд.

В ходе итоговой корректировки в качестве доходов были указаны дополнительные 1,4 млрд рублей. В этой сумме заложены, например, деньги с ожидаемого роста акцизов по крепкому алкоголю (планируется рост производства таких напитков) в размере 624,7 млн рублей.

А в итоговые расходы включили 2,9 млрд рублей дополнительных трат. Из крупных трат здесь, в частности, 240 млн для Нижнего Тагила на укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций и 197 млн рублей на строительство футбольного комплекса «Олимп» в Качканаре. Немалые суммы выделены также на ЖКХ: для реконструкции и модернизации отрасли и большой энергоэффективности потратят около 400 млн рублей.

Напомним, 13 ноября 2018 года проект свердловского бюджета приняли в первом чтении в Законодательном собрании региона. С 14 ноября начались заседания согласительной комиссии, направленных на внесение изменений и уточнений в проект бюджета. Именно по итогам работы комиссии и проводилась балансировка бюджета областным минфином. А 4 декабря предстоит второе чтение законопроекта по бюджету.