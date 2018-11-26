«Троллейбусные» долги в Чебоксарах снижены до 100 млн, проезд дорожает

Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В столице Чувашии со стартом транспортной реформы, которая предполагает отмену 16 маршрутов и изменение 14 маршрутов, подорожает и проезд. Стоимость билета возрастёт только в троллейбусах при безналичной оплате — с 16 до 18 рублей. Таким образом, в городах-столицах регионов Поволжья дешевле всего безналичная стоимость билета в троллейбусах будет в Ульяновске (16 рублей), самый дорогой — в Нижнем Новгороде (26 рублей), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В мэрии Чебоксар, говоря об удорожании проезда, ссылаются на долги ЧТУ (МУП «Чебоксарское троллейбусное управление») за электроэнергию, что стало причиной угрозы отключения электричества и банкротства предприятия. С целью оптимизации расходов скорректировано расписание движения троллейбусов, на предприятии отказались от непрофильных видов деятельности, сокращён административно-управленческий персонал. По официальным данным, это позволило сократить убытки предприятия за 9 месяцев 2018 года по сравнению с предыдущим периодом более чем на 30%, увеличить среднемесячную заработную плату на 6%.

«Задолженность перед энергетиками остается одной из главных проблем предприятия. Несмотря на сокращение потребления электроэнергии за последние два года, её доля в себестоимости услуг продолжает расти за счёт постоянного увеличения её стоимости. В начале текущего года задолженность за электроэнергию составляла более 160 млн рублей», — говорят в мэрии.

В администрации отмечают, что в результате оптимизации и выделения бюджетных субсидий в размере 40 млн рублей ЧТУ снизило задолженность за электроэнергию до 98 млн рублей.

«С целью дальнейшей стабилизации ситуации в троллейбусном управлении с 1 декабря текущего года планируется увеличить стоимость проезда в троллейбусах по безналичному расчету на 2 рубля», — считают чиновники.

Отметим, в настоящее время стоимость проезда при безналичной оплате составляет 16 рублей, при оплате наличными — 20 рублей. С 1 декабря стоимость проезда вырастет до 18 рублей при оплате транспортной картой. Напомним, ранее подорожание произошло в июле 2018 года.

Стоимость проездных билетов останется прежней: для населения и организаций — 850 рублей, для учащихся — 600 рублей. Отметим, по безналичному расчёту в общественном транспорте города оплачивается 70% поездок.

Чебоксарские власти ссылаются на то, что стоимость проезда в чебоксарском троллейбусе остается одной из самых низких среди городов-столиц Приволжского федерального округа. К примеру, в наименьшая стоимость проезда в троллейбусах по безналичному расчёту — в Ульяновске (16 рублей), по наличному — 17 рублей. В Уфе поездка по безналичному расчету обойдется в 18 рублей, по наличному — 20 рублей, в Йошкар-Оле — соответственно 18 и 22 рубля, в Пензе — единый тариф 20 рублей, в Набережных Челнах — 20 и 22 рубля, в Казани и Самаре — 23 и 25 рублей, в Нижнем Новгороде — 26 и 28 рублей.

Напомним, с 14 ноября в Чебоксарах началось тестирование бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. С начала декабря в рамках регионального проекта «Безналичная Чувашия» возможность приёма банковских карт планируется распространить на весь муниципальный общественный транспорт.

В настоящее время в Чебоксарах троллейбусами ежедневно перевозится более 190 тыс. пассажиров. По данным мэрии, по количеству единиц подвижного состава Чебоксарское троллейбусное управление находится на шестом месте после Москвы, Санкт-Петербург, Челябинска, Волгограда, Новосибирска.

Читайте ранее в этом сюжете: Проезд подорожает, маршруты оптимизируют: транспортная реформа в Чебоксарах