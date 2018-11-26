Кировская область развивает медицинский туризм

Киров, , 15:12 — REGNUM Кировская область является одним из лидеров по реализации национального проекта «Здравоохранение». Это произошло благодаря проектам, которые внедряются в регионе. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в 2018 году регион заработает на ОМС за счёт перетока людей более 1 млрд рублей. Люди приезжают в Кировскую область лечиться, потому что в региональных высокотехнологичных центрах отмечается высокое качество оказания услуг.

«По итогам 2018 года область примет порядка 14 тыс. Субъект граничит с девятью регионами в Приволжском федеральном округе, людям это очень удобно. Мы назвали это «туризмом, потому что этот термин достаточно симпатичный, поскольку он даёт ещё и дополнительные рабочие места», — отметил Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области введена система поощрения для участковых врачей. Когда снижается смертность на участке, врачу доплачивается до 10 тыс. рублей. К 2019 году планируется перевести все 100% поликлиник на бережливые принципы работы.

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