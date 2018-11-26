Бесплатные пересадки в Ростове-на-Дону – слишком долгое ожидание

Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону может заработать услуга, позволяющая пассажирам общественного транспорта совершать бесплатные пересадки. Об этом говорится в проекте муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону». Правда, ждать слишком долго, сетуют ростовчане, — до 2035 года.

Стоит отметить, что опытом внедрения бесплатных пересадок могут поделиться Москва, Омск, Пермь, а также европейские города.

Интернет-пользователи поставили под сомнение планы городских властей, которые «до сих пор не смогли навести порядок в транспортной сфере областного центра». Это касается не только работы общественного транспорта, но и организации платных парковочных мест.

Наряду с этим чиновники планируют разработать гибкую тарифную политику, которая «будет стимулировать горожан и гостей к города к тому, чтобы пользоваться общественным транспортом», сообщает сервис «Ростовский городской транспорт».

Напомним, в конце октября 2018 года к ростовским властям обратились жители города-миллионника с просьбой сделать бесплатной пересадку из одного общественного транспорта в другой.