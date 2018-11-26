В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности

Киров, , 15:00 — REGNUM В Кировской области внедрен контроль за работой терапевтов. По исполнению 204-го майского указа в регионе стоят серьёзные амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни, и здесь очень важна ранняя диагностика. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей. Когда снижается смертность на участке, врачу доплачивается достаточно большие деньги до 10 тыс. рублей.

«Это значит, что врач вовремя направляют пациента на диспансеризацию, на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам. Пока это эксперимент, он введен буквально первый месяц», — пояснил Васильев.

В свою очередь Путин отметил, что «надо посмотреть на эту практику. Может быть, её тиражировать и в других регионах России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области насчитывается 59% так называемых бережливых поликлиник. К 2019 году планируем перевести все 100% поликлиник на такие принципы организации работы.

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