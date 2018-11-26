Германия продаст устаревшие дизельные автобусы Колумбии за $2,3 млрд

Берлин, , 15:01 — REGNUM В то время как экологи добились запрета движения дизельного транспорта классов Евро-1 — Евро-5 в крупных городах в Германии, Берлин решил отправить отныне ненужные дизельные автобусы в Колумбию, пишет Deutsche Welle 26 ноября.

Автопарк Боготы приобретет у Германии 652 автобуса Volvo класса Евро-5 за $2,3 млрд. Правда, эти автобусы будут оснащены дополнительными фильтрами очистки, которые позволят снизить количество вредных выбросов в атмосферу относительно обычных Евро-5 на 75%. Это будет крупнейший заказ для Volvo из Латинской Америки.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, добившаяся через суд запрета движения дизельных машин классов ниже Евро-6, считает подобную сделку недопустимой.

«Мы считаем, что продажа дизельных автобусов, которые не соответствуют требованиям Евро-6 из-за экстремальных выбросов оксидов азота очень проблематична, — говорит глава организации Юрген Реш. — Мы призываем производителей предлагать только «чистые» автобусы».

Эти автобусы заменят на улицах Боготы старый транспорт, соответствующий нормам Евро-2 и Евро-3. Эти автобусы запущены в эксплуатацию с 2001 года, когда начала свою работу транспортная система TransMilenio. Она заменила для 8-милионного города неудачные проекты по строительству метро.

В то время как несколько городов мира, таких как Афины, Мадрид, Мехико и Париж, планируют полностью запретить дизельные транспортные средства к 2025 году, Богота намерена использовать купленные у Германии автобусы не менее 10 лет.