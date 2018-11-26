В Железногорске подвели итоги VII Международного инновационного форума

Железногорск, Красноярский край, , 14:54 — REGNUM Итоги Седьмого международного инновационного форума, проходившего в Железногорске (Красноярский край) и посвященного теме развития центров науки и инноваций как основной движущей силы цифровых регионов, подвели организаторы мероприятия. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Горно-химического комбината.

Мероприятие прошло 23−24 ноября. В работе форума приняло участие более 1000 человек, работало около 20 дискуссионных площадок. Если главными действующими лицами первого дня была молодёжь, то на второй день на форуме работало экспертное сообщество — представители власти, различных ведомств и министерств, предприятий, научных институтов и других организаций.

В основной день форума состоялось пленарное заседание «Роль городов в реализации национальных целей и проектов инновационного и технологического развития», где обсудили особенности и инструменты развития городской среды, повышение качества жизни, в том числе — развитие системы образования, новых бизнесов и секторов экономики. В числе экспертов Росатома на форуме, в числе прочих, выступили начальник Управления по работе с регионами Андрей Полосин и генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов.

Подводя итоги участия в VII Международном инновационном форуме, Андрей Полосин сообщил, что в этом году форум обеспечил много конкретных решений.

«Того, о чём начинали говорить пять-шесть лет назад здесь, в том числе, на этом форуме. Сейчас мы это видим, как говорится, в железе, в стекле, готовых программных продуктах. Даже те предложения, которые вчера звучали на молодёжном дне, также были абсолютно конкретными. И мы со своей стороны понимали, что то или иное решение готовы забирать к себе в цифровую платформу — внедрять, обеспечивать реализацию, инвестировать», — сказал Полосин.

В свою очередь гендиректор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов на пленарном заседании представил новейшие производства предприятия, которые обеспечат его деятельность минимум на 50 лет. Особый акцент он сделал на новых проектах, по которым достигнуты конкретные результаты.

«На сегодняшний день Горно-химический комбинат совместно с зеленогорским Электрохимическим заводом реализуют такую технологию: получен и паспортизирован высококонцентрированный никель-63. Это основа бета-вольтаических микроваттных источников тока со сроком службы более 50 лет. И это совокупность современных технологий, которые на сегодняшний момент никто в мире не может повторить. Продукт будет востребован в космической промышленности, медицине, и цифровых технологиях», — сказал представитель предприятия.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, федеральное государственное унитарное предприятие, структура госкорпорации «Росатом». Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. Комбинат является ключевым предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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