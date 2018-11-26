С начала года в Киргизии произвели сельхозпродукции на 173 млрд рублей

Бишкек, , 14:50 — REGNUM За 10 месяцев 2018 года в Киргизии объем производства продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства достиг 183 млрд 679,5 млн сомов (около 173,3 млрд рублей). Об этом сообщил «Tazabek» со ссылкой на данные национального статистического комитета.

При этом доля растениеводства составила 52,6%, животноводства — 44,9%, лесного хозяйства и рыболовства — 0,2%, а сельхозуслуг — 2,3%.

Больше всего сельхозпродукции произвели Чуйская область — на сумму 45 млрд 147,2 млн сомов (около 42,6 млрд рублей), Джалал-Абадская область — на 36 млрд 645,6 млн сомов (около 34,6 млрд рублей) и Ошская область — на 36 млрд 340,4 млн сомов (около 34,3 млрд рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — на 21 млрд 116,2 млн сомов (19,9 млрд рублей), Таласская область — на 16 млрд 594 млн сомов (15,6 млрд рублей), Баткенская область — на 14 млрд 266,7 млн сомов (13,4 млрд рублей) и Нарынская область — на 12 млрд 159,1 млн сомов (около 11,5 млрд рублей).

Традиционно замыкают список самые крупные города Киргизии. В Оше произведено сельскохозяйственной продукции на 932,1 млн сомов (879 млн рублей), а в Бишкеке и того меньше — на 478,2 млн сомов (451 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2017 году номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 520,9 млрд сомов (более 491,4 млрд рублей по текущему курсу).

Киргизстанские сельхозпроизводители в минувшем году обеспечили выпуск продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (60,6 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% ВВП республики.