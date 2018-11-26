В Кировской области к 2019 году все поликлиники станут бережливыми

Киров, , 14:45 — REGNUM В Кировской области насчитывается 59% так называемых бережливых поликлиник. К 2019 году планируем перевести все 100% поликлиник на такие принципы организации работы. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, это позволит сделать переход на цифровые методы работы, в том числе и в медицине. В области уже 100% всех документов в электронном виде, 12 тысяч рабочих мест врачей автоматизированы, 100% медиков ведут приём исключительно с использованием персональных компьютеров.

Такой бережливый подход позволяет контролировать выписку лекарств, закупку, назначения и, самое главное, даёт экономию порядка 20% средств в системе ОМС. Кроме того, сократилось время в очередях.

«Также восстановлена единая скора службу помощи, создана санитарная авиация. Благодаря программе «Бережливая поликлиника». Всего по области насчитывается 44 вертолётных площадок, что позволяет перевозить более 800 больных в год», — отметил Васильев.

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