Эксперт: «Военное положение ослабит на ладан дышащую украинскую экономику»

Киев, , 14:49 — REGNUM Военное положение на Украине уничтожит ростки макроэкономической стабильности, усилит негативы и ослабит на ладан дышащую украинскую экономику, заявил в своем комментарии о текущей ситуации в стране украинский экономист Алексей Кущ.

«Бизнес и население перейдут к жесткой экономии и накапливанию на «черный день», сократив и без того анемичный платежеспособный спрос. А «накапливать» будут в традиционном инструменте хеджирования — долларе. В контексте Украины, инвесторы не так страшатся самого военного положения, как его последствий в виде изменения прогнозируемой политической траектории по безболезненной передаче власти. А мы все прекрасно знаем, чем чреват «болезненный вариант», — разъясняет последствия введения военного положения специалист.

По оценке Алексея Куща, некоторые политики решили поиграть в «мачоменов», забыв о том, что у них нет российской силовой вертикали, а украинцы — не россияне.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада рассмотрит вопрос введения в стране военного положения на закрытом заседании в 16:00 по местному времени. Как можно понять из заявлений Порошенко и секретаря Совнацбеза Украины Александра Турчинова, они требуют введения военного положения на 60 дней и на всей территории страны.

Между тем, сегодня же правление Национального банка Украины (НБУ)проводит внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны. Согласно официальной информации, встреча посвящена как раз подготовке банковского сектора к работе в условиях военного положения в случае его возможного введения. Отдельно подчеркивается, что Нацбанк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения.

«Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным уровнем для надлежащего и бесперебойного функционирования системы», — заявил глава ведомства Яков Смолий.