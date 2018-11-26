К 2022 году Тверская область будет газифицирована на 70% — Руденя

Тверь, , 14:26 — REGNUM До 70% должен вырасти уровень газификации Тверской области к 2022 году. Об этом говорилось 26 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Главной темой стала программа газификации региона на 2019 и на период 2020—2021 годов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

«По итогам реализации программы планируется обеспечить газификацию Тверского региона в 2022 году на уровне 70%. На 1 января 2018 года этот показатель составил 63,5%. Ключевые задачи — рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества жизни населения», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году протяженность газовых сетей на территории Верхневолжья предполагается увеличить на 180 км, газ придет в более чем 3600 домовладений. Проектно-изыскательские работы запланированы для газопроводов протяжённостью около 280 км. В рамках программы синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз» в 2019 году запланировано строительство около 19 км внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе, 21,3 км — в Калязинском районе. Также в рамках адресной инвестиционной программы запланировано обустройство межпоселкового газопровода протяжённостью 9 км в Лихославльском районе, 6 км распределительного газопровода в Конаковском, 7,6 км — в Рамешковском, 2,1 км — в Кимрском, 7,9 км — в Бежецком районе. Еще 16,9 км сетей предполагается проложить в Ржевском и Зубцовском районах уже в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области». Также в следующем году планируется подвести газ к 13 государственным социальным объектам, в том числе детскому санаторию «Новинки» в Калининском районе, детскому дому «Родничок» в Калязине, Осташковскому детскому дому, отделениям Калининской ЦРБ в с. Пушкино и с. Медное, отделению Кувшиновской ЦРБ в с. Прямухино и другим учреждениям.

Кроме того, за счёт средств спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» предполагается построить более 78 км газовых сетей в Вышневолоцком, Конаковском, Ржевском, Торжокском районах, Осташковском городском округе.

В 2019 году в рамках программы газификации также запланирована разработка проектной документации по ряду объектов, в числе которых: закольцовка сетей в районе пос. им. Крупской и газопровод-отвод «Ржев — Нелидово» с реконструкцией газораспределительной станции «Ржев».

"Задача номер один — перевод котельных города Нелидово с мазутного топлива на газовое. Необходимо составить дорожную карту с указанием конкретных сроков проведения этих работ», — подчеркнул Игорь Руденя.

Отметим, что в общей сложности в 2019 году на реализацию проектов по программе газицикации региона планируется направить свыше 717 млн рублей, в том числе 414 млн — из регионального бюджета, 52 млн — местных бюджетов, 32,8 млн — из федерального бюджета. Более 218 млн рублей будет направлено за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа